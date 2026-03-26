В Туркменистане пройдет Фестиваль российского кино
Автор: БК
26 марта 2026
Проведение мероприятия запланировано с 27 по 29 марта
С 27 по 29 марта в Ашхабаде состоится Фестиваль российского кино, организованный РОСКИНО при поддержке Минкультуры России.
«Составляя программу этого года, мы сделали акцент именно на светлых семейных историях и захватывающих приключениях. Российское кино сегодня – это обращение к исконным нарративам и в то же время смелый взгляд в будущее. Рады, что этот диалог продолжается на туркменской земле, где нас всегда ждут с теплотой», – заявила генеральный директор РОСКИНО Эльза Антонова.
Зрители смогут увидеть семейные фильмы БУРАТИНО, ЦАРЕВНА-ЛЯГУШКА и СОКРОВИЩА ГНОМОВ, а также мультфильм ДОКТОР ДИНОЗАВРОВ.
Фото: кадр со съемок фильма БУРАТИНО
