В Якутии создадут Региональный фонд развития кино и анимации

Он сосредоточится на поддержке постпродакшна и маркетинга кинофильмов

Директор по развитию креативных индустрий Корпорации развития Республики Саха Петр Гоголев рассказал ТАСС, что к концу 2026 года в Якутии планируется создание Регионального фонда развития кино и анимации.

«Планируем создать фонд кино и анимации Якутии в размере до 200 млн рублей. Тут важно подчеркнуть, что, в первую очередь, мы хотели бы поддерживать именно постпродакшн и маркетинг кинофильмов. Это возвратные деньги, это инвестиции. Вложившись правильно в маркетинг, кино выйдет за пределы, увеличится количество зрителей, и о якутском кино узнают больше», – заявил он.

По словам Гоголева, рассматривается, в первую очередь, экспорт в страны азиатско-тихоокеанского региона.

Напомним, что в 2025 году сборы якутских фильмов составили 280 млн рублей, что стало рекордным показателем.

Фото: кадр из фильма ДИОДОРОВА. ПРОТИВ ТЕЧЕНИЯ