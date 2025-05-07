Сборы якутского кино с начала 2025 года стали рекордными для региона

Бокс-офис уже составил более 174 млн рублей

Кассовые сборы якутского кино в России в 2025 году уже составили более 174 млн рублей, что превышает итоговые рекордные показатели прошлого года (157 млн рублей). Об этом сообщает официальный сайт Правительства Республики Саха со ссылкой на данные ЕАИС.

В республике местные фильмы обеспечили более 50% от общего кинотеатрального бокс-офиса.

Также отмечается, что впервые якутские проекты смогли принести более 50 млн рублей в других регионах России, что свидетельствует о растущем интересе к региональному кинематографу на федеральном уровне.

В топ-6 самых кассовых лент этого года оказались: КОНЧИТСЯ ЛЕТО, ДИОДОРОВА. ПРОТИВ ТЕЧЕНИЯ, СПИД СТАР, МЕНЯ ЗОВУТ ЛЮБОВЬ, МОЙ ПАРЕНЬ – АЙДОЛ! и АЛДАН.

Помимо этого, с начала 2025 года прокат якутского кино за рубежом принес более 2 млн рублей.

Фото: кадр из фильма ДИОДОРОВА. ПРОТИВ ТЕЧЕНИЯ