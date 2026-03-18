На кинорынке FILMART в Гонконге открылся отдельный стенд якутских кинематографистов

Автор: БК

18 марта 2026
Мероприятие ежегодно собирает более 700 компаний

Якутское кино выходит на крупнейший азиатский кинорынок – Ассоциация кинематографистов Республики Саха инициировала участие в выставке FILMART в Гонконге.

В числе делегации, которая прибыла в Гонгконг, оказались ведущие кинематографисты и представители креативной индустрии Якутии – глава кинокомпании «Сахафильм» Алексей Егоров, заместитель генерального директора Центра поддержки экспорта Республики Саха Николай Саввин, директор по развитию креативных индустрий Корпорации развития Республики Саха Петр Гоголев, режиссеры Степан Бурнашев, Сандал Баишев, Аполлинария Дегтярева, оператор Семен Аманатов, а также многие другие.

На стенде Республики Саха был представлен каталог якутских фильмов и новых проектов разных жанров – от триллеров, хорроров и мистических драм до социальных историй и лент, вдохновленных северной мифологией и шаманскими традициями. В рамках рынка также состоялся показ байопика ДИОДОРОВА. ПРОТИВ ТЕЧЕНИЯ, вызвавшего большой интерес у представителей киноиндустрии из разных стран.

Гонконгский международный кинорынок FILMART ежегодно собирает более 700 компаний и свыше 7 тысяч представителей кино- и телевизионной индустрии из более чем 50 стран мира.

Фото: Ассоциация кинематографистов Республики Саха

Самое читаемое

Российские кинотеатры вновь откажутся от предсеансовых показов на майские праздники
Подробнее
Обзор изменений графика релизов на неделе 9–15 марта 2026 года
Подробнее
Касса четверга: пиратские релизы не сбавляют оборотов
Подробнее
Стали известны обладатели премии «Оскар» за 2025 год
Подробнее
В Госдуме предложили запретить прокат фильмов с оскорбительными стереотипами о России
Подробнее
Объединенная киносеть «Синема Парк» и «Формула Кино» вышла из состава АВК
Подробнее
Комедия «Скуф» не выйдет в российский прокат
Подробнее
Касса России: пиратские релизы вырвались вперед
Подробнее
Объявлен народный кастинг в костюмированную мелодраму «История его служанки»
Подробнее
Обзор новинок проката на уикенде 19–22 марта
Подробнее
Прогноз кассовых сборов России на уикенде 12-15 марта
Подробнее
Предварительная касса четверга: «Наследник» вырвался в лидеры
Подробнее
Официальная касса России: новая царевна
Подробнее
Стали известны победители кинофестиваля «Дух огня»
Подробнее
Стартовал прием заявок на участие в лаборатории «Ленфильм-дебют»
Подробнее
В России могут разрешить использовать данные для обучения ИИ без разрешения их владельца
Подробнее
Universal увеличит кинотеатральное окно для своих проектов
Подробнее
В Москве состоялась премьера фильма «Домовенок Кузя 2»
Подробнее
В Беларуси пройдет Фестиваль российского кино
Подробнее
Предпродажи уикенда: «Марсупилами. Пушистый круиз» уступил «Коту и Псу»
Подробнее

Новости по теме

Сборы якутского кино в 2025 году стали рекордными для региона
Подробнее
Режиссер «Айты» готовит фолк-хоррор в копродукции с США
Подробнее
В Якутии введут систему кинорибейтов
Подробнее
Сборы якутского кино с начала 2025 года стали рекордными для региона
Подробнее
В Якутии планируется запустить анимационный акселератор
Подробнее