На кинорынке FILMART в Гонконге открылся отдельный стенд якутских кинематографистов

Якутское кино выходит на крупнейший азиатский кинорынок – Ассоциация кинематографистов Республики Саха инициировала участие в выставке FILMART в Гонконге.

В числе делегации, которая прибыла в Гонгконг, оказались ведущие кинематографисты и представители креативной индустрии Якутии – глава кинокомпании «Сахафильм» Алексей Егоров, заместитель генерального директора Центра поддержки экспорта Республики Саха Николай Саввин, директор по развитию креативных индустрий Корпорации развития Республики Саха Петр Гоголев, режиссеры Степан Бурнашев, Сандал Баишев, Аполлинария Дегтярева, оператор Семен Аманатов, а также многие другие.

На стенде Республики Саха был представлен каталог якутских фильмов и новых проектов разных жанров – от триллеров, хорроров и мистических драм до социальных историй и лент, вдохновленных северной мифологией и шаманскими традициями. В рамках рынка также состоялся показ байопика ДИОДОРОВА. ПРОТИВ ТЕЧЕНИЯ, вызвавшего большой интерес у представителей киноиндустрии из разных стран.

Гонконгский международный кинорынок FILMART ежегодно собирает более 700 компаний и свыше 7 тысяч представителей кино- и телевизионной индустрии из более чем 50 стран мира.

