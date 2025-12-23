top banner

Сборы якутского кино в 2025 году стали рекордными для региона

Автор: БК

23 декабря 2025

Об этом заявил глава Якутии Айсен Николаев

Выступая с посланием Госсобранию республики, глава Якутии Айсен Николаев сообщил, что кассовые сборы местного кинематографа за 2025 год составили 280 млн рублей.

Показатели не только оказались почти вдвое выше, чем в 2024 году (150 млн рублей), но и стали  рекордными для региона.

В числе самых кассовых лент уходящего года – КОНЧИТСЯ ЛЕТО, ДИОДОРОВА. ПРОТИВ ТЕЧЕНИЯ, АЙХАЛ и СПИД СТАР.

Николаев также добавил, что в 2026 году за счет федерального финансирования в городе Якутске будет подготовлена проектно-сметная документация кинопавильона полного цикла.

Фото: кадр из фильма КОНЧИТСЯ ЛЕТО

Новости Рецензии Кино TV online

Самое читаемое

ТНТ готовит переосмысление «Мастера и Маргариты» в качестве следующего новогоднего фильма
Подробнее
СТС рассказал о премьерах 2026 года
Подробнее
НТВ рассказал о премьерах 2026 года
Подробнее
«Союзмультфильм» и все-все-все…: прогноз предстоящей «новогодней битвы»
Подробнее
«Кинопоиск» подвел итоги 2025 года
Подробнее
Анимационная лента Константина Бронзита попала в шорт-лист премии «Оскар»
Подробнее
Короткометражный фильм Александра Молочникова попал в шорт-лист премии «Оскар»
Подробнее
Джеймс Кэмерон уже разрабатывает нового «Терминатора»
Подробнее
Обзор изменений графика релизов на неделе 15–21 декабря 2025 года
Подробнее
Предварительная касса уикенда: главным релизом уикенда стали «Елки 12»
Подробнее
Warner Bros. откажется от нового предложения Paramount в пользу Netflix
Подробнее
YouTube приобрел права на трансляцию премии «Оскар»
Подробнее
Wildberries планирует запуск собственного онлайн-кинотеатра
Подробнее
Предпродажи уикенда: «Елки 12» вырвались вперед
Подробнее
Мировые кассовые сборы кинотеатров составят $35 млрд в 2026 году
Подробнее
В Госдуму внесли проект о штрафах за дискредитацию традиционных ценностей на платформах
Подробнее
Предварительная касса четверга: «Елки 12» вырвались в лидеры
Подробнее
Прогноз кассовых сборов России на уикенде 18-21 декабря
Подробнее
Официальная касса России: успешные приключения Шурика
Подробнее
Касса четверга: новые «Елки» возглавили прокат
Подробнее

Новости по теме

Режиссер «Айты» готовит фолк-хоррор в копродукции с США
Подробнее
В Якутии введут систему кинорибейтов
Подробнее
Сборы якутского кино с начала 2025 года стали рекордными для региона
Подробнее
В Якутии планируется запустить анимационный акселератор
Подробнее
Premier покажет два самых известных якутских кинопроекта 2020 года
Подробнее