Сборы якутского кино в 2025 году стали рекордными для региона

Об этом заявил глава Якутии Айсен Николаев

Выступая с посланием Госсобранию республики, глава Якутии Айсен Николаев сообщил, что кассовые сборы местного кинематографа за 2025 год составили 280 млн рублей.

Показатели не только оказались почти вдвое выше, чем в 2024 году (150 млн рублей), но и стали рекордными для региона.

В числе самых кассовых лент уходящего года – КОНЧИТСЯ ЛЕТО, ДИОДОРОВА. ПРОТИВ ТЕЧЕНИЯ, АЙХАЛ и СПИД СТАР.

Николаев также добавил, что в 2026 году за счет федерального финансирования в городе Якутске будет подготовлена проектно-сметная документация кинопавильона полного цикла.

Фото: кадр из фильма КОНЧИТСЯ ЛЕТО