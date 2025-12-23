Сборы якутского кино в 2025 году стали рекордными для региона
Автор: БК
23 декабря 2025
Об этом заявил глава Якутии Айсен Николаев
Выступая с посланием Госсобранию республики, глава Якутии Айсен Николаев сообщил, что кассовые сборы местного кинематографа за 2025 год составили 280 млн рублей.
Показатели не только оказались почти вдвое выше, чем в 2024 году (150 млн рублей), но и стали рекордными для региона.
В числе самых кассовых лент уходящего года – КОНЧИТСЯ ЛЕТО, ДИОДОРОВА. ПРОТИВ ТЕЧЕНИЯ, АЙХАЛ и СПИД СТАР.
Николаев также добавил, что в 2026 году за счет федерального финансирования в городе Якутске будет подготовлена проектно-сметная документация кинопавильона полного цикла.
Фото: кадр из фильма КОНЧИТСЯ ЛЕТО
