В Якутии планируется запустить анимационный акселератор

Производство анимационного контента в регионе за год выросло в 1,5 раза

Власти Якутии намерены развивать анимационное направление. Об этом заявил глава республики Айсен Николаев в ходе послания Государственному собранию.

«В 2025 году планируется запустить анимационный акселератор, а в 2026 году – открыть мультипликационный кластер в "Квартале труда"», – сказал он.

По данным властей, за год производство анимационного контента в Якутии выросло в 1,5 раза. Мультфильмы на родных языках транслируются на новом детском телеканале «Току».

Николаев также отметил, что гордится успехами якутских кинематографистов и добавил, что пятую часть всех зарубежных наград российского кино завоевали именно работы представителей региона.

Фото: кадр из мультфильма «Бык холода»