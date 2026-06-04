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ON Медиа и Республика Саха подписали соглашение о развитии кинопроизводства

Автор: БК

4 июня 2026

Подписи под документом поставили Айсен Николаев и Софья Митрофанова

Республика Саха и федеральный холдинг ON Медиа, управляющий развлекательными бизнесами группы МТС, заключили соглашение о сотрудничестве в области кино- и медиапроизводства, а также продвижении якутских проектов на российских и международных площадках. Это произошло на полях ПМЭФ-2026.

Подписи под документом поставили глава Якутии Айсен Николаев и генеральный директор ON Медиа Софья Митрофанова.

В частности, соглашение предусматривает совместную работу в сфере медиа, кино- и телепроизводства, организацию событий федерального и международного уровня и привлечение в Якутию отечественных и зарубежных съемочных групп. Также стороны договорились о помощи молодым специалистам креативных индустрий региона.

Помимо этого, ON Медиа поддержит главное кинособытие региона – Якутский международный кинофестиваль.

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