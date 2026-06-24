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Александр Панченко назначен директором по развитию онлайн-кинотеатра «КИОН»

Автор: БК

24 июня 2026

В прошлом он работал в компании VK Games

В команде холдинга «ON Медиа» пополение – Александр Панченко назначен на должность директора по развитию онлайн-кинотеатра «КИОН».

Он будет отвечать за стратегическое развитие онлайн-кинотеатра как контентной экосистемы, развитие зрительского опыта и усиление позиций «КИОН» как одного из ключевых экосистемных игроков на рынке цифровых развлечений.

«Для онлайн-кинотеатра сегодня важно не только то, какой контент он предлагает зрителю, но и то, как пользователь находит этот контент, возвращается к нему и взаимодействует с платформой. У Александра сильная экспертиза в развитии digital-продуктов на конкурентных рынках, где важны скорость изменений, работа с аудиторией и глубокое понимание пользовательского поведения. Для «КИОН» его опыт будет особенно важен в развитии платформы как экосистемного сервиса и усилении ее позиций на рынке цифровых развлечений», – заявил генеральный директор кластера «КИОН» Алексей Иванов.

До прихода в компанию Панченко занимал должность директора по стратегическому росту и монетизации в VK Games.

Фото: пресс-служба «КИОН»

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