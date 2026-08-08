Кирилл Соколов снимет научно-фантастический триллер для Netflix
Автор: БК
8 августа 2026
Подробности сюжета держатся в секрете
Режиссер ПАПА, СДОХНИ! и ОТОРВИ И ВЫБРОСЬ Кирилл Соколов снимет еще один фильм в Голливуде – по информации The Hollywood Reporter, он поставит научно-фантастический триллер BLUR для Netflix.
Подробности сюжета держатся в секрете, однако известно, что это история о матери и дочери, которая как-то связана с телепортацией.
Отмечается, что режиссер также напишет новую версию сценария совместно с Эллен Шэнман. Продюсерами грядущей ленты выступают Шон Леви и Дэн Левин.
Напомним, что ранее в этом году в американском прокате стартовал англоязычный дебют Соколова – экшн-хоррор ОНИ ПРИДУТ ЗА ТОБОЙ, сделанный для Warner Bros.
Фото: кадр со съемок фильма ОНИ ПРИДУТ ЗА ТОБОЙ
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