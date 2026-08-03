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Предварительная касса уикенда: пиратская «Одиссея» уверенно возглавила чарт

Автор: Георгий Романов

3 августа 2026

Проект заработал порядка 300 млн рублей

Согласно предварительным данным, лучшим фильмом уикенда стал пиратский релиз фильма Кристофера Нолана ОДИССЕЯ. По неофициальной и неполной статистике, проект заработал порядка 270-300 млн рублей, однако в реальности эта цифра может быть еще выше. 

В топ-10 также попали две отечественные комедии СТАРЫЙ ОРЕЛ (CP) и ЗА ЛЮБОВЬ (AK). Обе новинки освоили около 16-17 млн рублей, что позволило им занять восьмую и девятую строчки чарта. 

Фото: кадр из фильма ОДИССЕЯ

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