Предварительная касса уикенда: пиратская «Одиссея» уверенно возглавила чарт
Автор: Георгий Романов
3 августа 2026
Проект заработал порядка 300 млн рублей
Согласно предварительным данным, лучшим фильмом уикенда стал пиратский релиз фильма Кристофера Нолана ОДИССЕЯ. По неофициальной и неполной статистике, проект заработал порядка 270-300 млн рублей, однако в реальности эта цифра может быть еще выше.
В топ-10 также попали две отечественные комедии СТАРЫЙ ОРЕЛ (CP) и ЗА ЛЮБОВЬ (AK). Обе новинки освоили около 16-17 млн рублей, что позволило им занять восьмую и девятую строчки чарта.
Фото: кадр из фильма ОДИССЕЯ
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