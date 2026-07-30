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Американская киноакадемия переизбрала президента на второй срок

Автор: Илья Кувшинов

30 июля 2026

Им вновь стала продюсер Линетт Хауэлл Тейлор

Американская академия кинематографических искусств и наук назвала имя своего нового президента – им вновь стала Линетт Хауэлл Тейлор.

Продюсер фильмов ГРАБИТЕЛЬ С КРЫШИ, ЗВЕЗДА РОДИЛАСЬ, КАПИТАН ФАНТАСТИК, МЕСТО ПОД СОСНАМИ и ВАЛЕНТИНКА впервые возглавила киноакадемию в прошлом году, став пятой женщиной в истории, занявшей эту позицию, и самым молодым президентом за последние 70 лет.

Новый срок станет для нее вторым. По правилам академии выборы ее руководителя проводятся ежегодно, причем одно и то же лицо не может возглавлять эту организацию более четырех сроков подряд.

Фото: AMPAS

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