top banner
  • Главная
  • /
  • Новости
  • /
  • Американская киноакадемия составит рейтинг лучших кинотеатров мира

Американская киноакадемия составит рейтинг лучших кинотеатров мира

Автор: Илья Кувшинов

2 июня 2026

Заявку на участие можно подать из любой страны мира до 25 августа

Академия кинематографических искусств и наук объявила о создании Academy Marquee Theater List – нового списка лучших кинотеатров мира.

Ожидается, что первый топ будет опубликован весной 2027 года к 100-летию Академии. В него войдут 50 площадок: 25 кинотеатров из США и 25 из других стран.

Среди ключевых критериев оценки названы качество взаимодействия с аудиторией, уровень изображения и звука, программная политика, разнообразие и доступность контента, историческая значимость, состояние и архитектура здания, а также работа сопутствующей инфраструктуры.

Заявку на участие можно подать из любой страны мира до 25 августа.

Фото: Magnific

Новости Рецензии Кино TV online

Самое читаемое

КИОН рассказал о новинках июня
Подробнее
Американская касса: хоррор «Закулисье реальности» ставит рекорды
Подробнее
Предварительная касса четверга: музыкальный байопик «Майкл» вырвался в лидеры
Подробнее
Официальная касса России: богатые и одержимые
Подробнее
Фонд кино провел очную защиту национальных фильмов от лидеров кинопроизводства
Подробнее
Международная касса: хорроры захватили прокат
Подробнее
«Приключения кота Леопольда» станут игровым фильмом
Подробнее
Прогноз кассовых сборов России на уикенде 28-31 мая
Подробнее
Касса четверга: «Майкл» оказался в лидерах
Подробнее
Обзор изменений графика релизов на неделе 25–31 мая 2026 года
Подробнее
Представлен новый тизер мистического экшена «Тайный город»
Подробнее
Предпродажи уикенда: «Майкл» идет на второй старт для иностранных релизов после ухода мейджоров
Подробнее
«Плюс Студия» перезапускается под брендом «Студиотех»
Подробнее
Ролик «Алисы в Cтране чудес» победил на Golden Trailer Awards
Подробнее
В Великом Новгороде стартовал третий фестиваль молодого кино «Новое движение»
Подробнее
Стали известны победители V Национальной премии интернет-контента
Подробнее
Владимир Мединский заявил о необходимости усиления госконтроля над российским кинематографом
Подробнее
Касса России: «Майкл» оказался на вершине
Подробнее
Обзор новинок проката на уикенде 4–7 июня
Подробнее
Новым генеральным директором компании «Водород» стал Павел Горин
Подробнее

Новости по теме

Юра Борисов получил приглашение стать членом Американской киноакадемии
Подробнее
На «Оскаре» могут ввести новую номинацию за лучшую постановку трюков
Подробнее
Объявлены номинанты на премию «Оскар»
Подробнее
Российских кинематографистов позвали в Американскую киноакадемию
Подробнее
Романа Полански и Билла Косби исключили из Американской киноакадемии
Подробнее