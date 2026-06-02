Американская киноакадемия составит рейтинг лучших кинотеатров мира

Заявку на участие можно подать из любой страны мира до 25 августа

Академия кинематографических искусств и наук объявила о создании Academy Marquee Theater List – нового списка лучших кинотеатров мира.

Ожидается, что первый топ будет опубликован весной 2027 года к 100-летию Академии. В него войдут 50 площадок: 25 кинотеатров из США и 25 из других стран.

Среди ключевых критериев оценки названы качество взаимодействия с аудиторией, уровень изображения и звука, программная политика, разнообразие и доступность контента, историческая значимость, состояние и архитектура здания, а также работа сопутствующей инфраструктуры.

Заявку на участие можно подать из любой страны мира до 25 августа.

Фото: Magnific