Американская киноакадемия составит рейтинг лучших кинотеатров мира
Автор: Илья Кувшинов
2 июня 2026
Заявку на участие можно подать из любой страны мира до 25 августа
Академия кинематографических искусств и наук объявила о создании Academy Marquee Theater List – нового списка лучших кинотеатров мира.
Ожидается, что первый топ будет опубликован весной 2027 года к 100-летию Академии. В него войдут 50 площадок: 25 кинотеатров из США и 25 из других стран.
Среди ключевых критериев оценки названы качество взаимодействия с аудиторией, уровень изображения и звука, программная политика, разнообразие и доступность контента, историческая значимость, состояние и архитектура здания, а также работа сопутствующей инфраструктуры.
Заявку на участие можно подать из любой страны мира до 25 августа.
Фото: Magnific
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