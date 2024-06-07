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На «Оскаре» могут ввести новую номинацию за лучшую постановку трюков

Автор: Илья Кувшинов

7 июня 2024

Об этом заявил генеральный директор киноакадемии Билл Крамер

Руководство Американской академии кинематографических искусств и наук может учредить новую номинацию на «Оскар» – за лучшую постановку трюков. Об этом сообщает Empire.

«Мы общаемся насчет этого с членами каскадерского сообщества, которые являются членами Киноакадемии. Не так давно мы ввели новую награду для кастинг-директоров, которая будет вручаться через два года, так что мы всегда открыты для подобных дискуссий», – заявил в Каннах генеральный директор организации Билл Крамер.

Разговоры о возможном введении каскадерской категории идут уже несколько лет, однако до недавнего момента прогресса не было. Ранее режиссер ДЖОНА УИКА и каскадер Чад Стахелски утверждал, что новая номинация может появиться на «Оскаре», самое позднее, через три-четыре года.

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