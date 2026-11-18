Мероприятие пройдет с 3 по 6 декабря в Тимирязев Центре

Организаторы фестиваля поп-культуры «Comic Con Игромир» опубликовали первую часть кинопрограммы грядущего мероприятия, которое пройдет с 3 по 6 декабря в Тимирязев Центре.

Она объединит эксклюзивные премьеры и специальные показы, презентации полнометражных фильмов, сериалов и анимационных проектов, встречи с актерами и создателями, а также автограф-сессии.

В числе проектов, которые будут представлены на «Comic Con Игромир» – продолжение ВОЛШЕБНИКА ИЗУМРУДНОГО ГОРОДА, ВЕСЕЛЬЧАК У, ХОТТАБЫЧ, сериалы «Фурия», «Рыцари сорока островов», «ФГУП ЛУЧ», и многое другое.

Напомним, что специальными гостями мероприятия станут актеры Давид Белль и Стефан Капичич.

4 декабря

• Презентация киносказки ХОТТАБЫЧ

Участники: актеры Федор Бондарчук, Марк Григорьев и Тимофей Попович

• Презентация второго сезона сериала «Вечерняя школа»

Участники: режиссер Артем Захарьян, креативный продюсер и сценарист Владимир Морозов, актеры Динара Курбанова, Наталья Борисова, Григорий Дудник и Марина Богатова

• Презентация сериала «Очарованные»

Участники: актеры Елена Подкаминская, Даяна Гудз, Мария Давитая, Влад Прохоров, Максим Осинцев, Таисья Калинина, Владислав Тирон и Софья Воронцова

5 декабря

• Эксклюзивная российская премьера романтического фэнтези ПРИЗРАК ОПЕРЫ

• Презентация приключенческого фэнтези-боевика ВЕСЕЛЬЧАК У

Участник: Александр Петров

• Презентация мистического детектива ОТЕЛЬ «У ПОГИБШЕГО АЛЬПИНИСТА»

Участники: актеры и создатели фильма

• Презентация фантастического сериала «Рыцари сорока островов»

Участники: Александра Нестерова, Вероника Устимова, Ника Жукова, Дмитрий Ковган, Елисей Чучилин и Святослав Рогожан

• Презентация специального эпизода сериала КАМБЭК. В ЛЕТО

Участники: Александр Петров, Никита Кологривый, Василиса Коростышевская, Хетаг Хинчагов, Григорий Столбов, режиссер Динар Гарипов и продюсер Александр Белов

• Презентация аниме-адаптации визуальной новеллы «Зайчик»

Участник: создатель игры Saikono

• Живая запись подкаста Sci-Check от «Росатома» с Big Russian Boss и Алексеем Семихатовым

6 декабря

• Специальный показ психологического хоррора РОДНАЯ КРОВЬ

Участники: продюсеры и соавторы сценария Святослав Подгаевский и Иван Капитонов, актриса Татьяна Яхина

• Презентация фильма ВОЛШЕБНИК ИЗУМРУДНОГО ГОРОДА. ВЕЛИКИЙ И УЖАСНЫЙ

Участники: Дмитрий Чеботарев и Катя Червова

• Презентация фантастического сериала «Через тернии к звездам»

Участники: Мария Андреева, Сергей Гилев, Илья Виногорский, Борис Хвошнянский и создатели проекта

• Презентация комедийного сериала «ФГУП ЛУЧ»

Участники: актеры Алексей Базанов и Сергей Гилев, режиссер Александр Собичевский

• Презентация хоккейной комедии «Седьмой игрок» с Антоном Лапенко

Участники: Данила Краснов, Денис Хохрин, Антон Лебедев, Кирилл Чернышенко, Алиса Кот, Ольга Филипчик и Евгения Замулина

• Презентация хоррора ПРИМАНКА

Участники: актеры Лукерья Ильяшенко и Владимир Гарцунов, режиссер Илья Храмов

• Презентация фильма ПАПИНЫ ДОЧКИ. СВАДЬБЫ НЕ БУДЕТ!

Участники: Анастасия Сиваева, Полина Айнутдинова и Тимофей Кочнев

• Премьерный показ полнометражного аниме СОЗДАННЫЙ В БЕЗДНЕ: ТАЙНА ПРОБУЖДЕНИЯ

• Презентация книги «Манга, моэ, исекай. Большой гид по аниме» от Кинопоиска, Яндекс Книг и издательства «Альпина нон-фикшн»

Также на Comic Con Игромир:

• Презентации и встречи с создателями и актерами сериала «Фурия» от BUBBLE Studios (3 и 6 декабря)

• Встречи с французским актером и основателем паркура Давидом Беллем, известным по франшизе 13-Й РАЙОН и сербским актером Стефаном Капичичем, исполнителем роли Колосса в ДЭДПУЛЕ (3-6 декабря)

• Выставка оригинальных костюмов и реквизита из фильмов и сериалов от Utopia Show, в том числе из 1408, ЗАКЛЯТИЯ и «Ходячих мертвецов»

• Встречи с актерами дубляжа из «АниЛибрии», «Студийной Банды», Flarrow Films, NDA и AniStar. 5 декабря студию NDA представит актер и режиссер дубляжа Александр Гаврилин

• Автограф- и фотосессии с участниками фестиваля

Фото: кадр из фильма ВОЛШЕБНИК ИЗУМРУДНОГО ГОРОДА. ВЕЛИКИЙ И УЖАСНЫЙ