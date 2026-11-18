«Comic Con Игромир 2026» представил первую часть кинопрограммы
Мероприятие пройдет с 3 по 6 декабря в Тимирязев Центре
Организаторы фестиваля поп-культуры «Comic Con Игромир» опубликовали первую часть кинопрограммы грядущего мероприятия, которое пройдет с 3 по 6 декабря в Тимирязев Центре.
Она объединит эксклюзивные премьеры и специальные показы, презентации полнометражных фильмов, сериалов и анимационных проектов, встречи с актерами и создателями, а также автограф-сессии.
В числе проектов, которые будут представлены на «Comic Con Игромир» – продолжение ВОЛШЕБНИКА ИЗУМРУДНОГО ГОРОДА, ВЕСЕЛЬЧАК У, ХОТТАБЫЧ, сериалы «Фурия», «Рыцари сорока островов», «ФГУП ЛУЧ», и многое другое.
Напомним, что специальными гостями мероприятия станут актеры Давид Белль и Стефан Капичич.
4 декабря
• Презентация киносказки ХОТТАБЫЧ
Участники: актеры Федор Бондарчук, Марк Григорьев и Тимофей Попович
• Презентация второго сезона сериала «Вечерняя школа»
Участники: режиссер Артем Захарьян, креативный продюсер и сценарист Владимир Морозов, актеры Динара Курбанова, Наталья Борисова, Григорий Дудник и Марина Богатова
• Презентация сериала «Очарованные»
Участники: актеры Елена Подкаминская, Даяна Гудз, Мария Давитая, Влад Прохоров, Максим Осинцев, Таисья Калинина, Владислав Тирон и Софья Воронцова
5 декабря
• Эксклюзивная российская премьера романтического фэнтези ПРИЗРАК ОПЕРЫ
• Презентация приключенческого фэнтези-боевика ВЕСЕЛЬЧАК У
Участник: Александр Петров
• Презентация мистического детектива ОТЕЛЬ «У ПОГИБШЕГО АЛЬПИНИСТА»
Участники: актеры и создатели фильма
• Презентация фантастического сериала «Рыцари сорока островов»
Участники: Александра Нестерова, Вероника Устимова, Ника Жукова, Дмитрий Ковган, Елисей Чучилин и Святослав Рогожан
• Презентация специального эпизода сериала КАМБЭК. В ЛЕТО
Участники: Александр Петров, Никита Кологривый, Василиса Коростышевская, Хетаг Хинчагов, Григорий Столбов, режиссер Динар Гарипов и продюсер Александр Белов
• Презентация аниме-адаптации визуальной новеллы «Зайчик»
Участник: создатель игры Saikono
• Живая запись подкаста Sci-Check от «Росатома» с Big Russian Boss и Алексеем Семихатовым
6 декабря
• Специальный показ психологического хоррора РОДНАЯ КРОВЬ
Участники: продюсеры и соавторы сценария Святослав Подгаевский и Иван Капитонов, актриса Татьяна Яхина
• Презентация фильма ВОЛШЕБНИК ИЗУМРУДНОГО ГОРОДА. ВЕЛИКИЙ И УЖАСНЫЙ
Участники: Дмитрий Чеботарев и Катя Червова
• Презентация фантастического сериала «Через тернии к звездам»
Участники: Мария Андреева, Сергей Гилев, Илья Виногорский, Борис Хвошнянский и создатели проекта
• Презентация комедийного сериала «ФГУП ЛУЧ»
Участники: актеры Алексей Базанов и Сергей Гилев, режиссер Александр Собичевский
• Презентация хоккейной комедии «Седьмой игрок» с Антоном Лапенко
Участники: Данила Краснов, Денис Хохрин, Антон Лебедев, Кирилл Чернышенко, Алиса Кот, Ольга Филипчик и Евгения Замулина
• Презентация хоррора ПРИМАНКА
Участники: актеры Лукерья Ильяшенко и Владимир Гарцунов, режиссер Илья Храмов
• Презентация фильма ПАПИНЫ ДОЧКИ. СВАДЬБЫ НЕ БУДЕТ!
Участники: Анастасия Сиваева, Полина Айнутдинова и Тимофей Кочнев
• Премьерный показ полнометражного аниме СОЗДАННЫЙ В БЕЗДНЕ: ТАЙНА ПРОБУЖДЕНИЯ
• Презентация книги «Манга, моэ, исекай. Большой гид по аниме» от Кинопоиска, Яндекс Книг и издательства «Альпина нон-фикшн»
Также на Comic Con Игромир:
• Презентации и встречи с создателями и актерами сериала «Фурия» от BUBBLE Studios (3 и 6 декабря)
• Встречи с французским актером и основателем паркура Давидом Беллем, известным по франшизе 13-Й РАЙОН и сербским актером Стефаном Капичичем, исполнителем роли Колосса в ДЭДПУЛЕ (3-6 декабря)
• Выставка оригинальных костюмов и реквизита из фильмов и сериалов от Utopia Show, в том числе из 1408, ЗАКЛЯТИЯ и «Ходячих мертвецов»
• Встречи с актерами дубляжа из «АниЛибрии», «Студийной Банды», Flarrow Films, NDA и AniStar. 5 декабря студию NDA представит актер и режиссер дубляжа Александр Гаврилин
• Автограф- и фотосессии с участниками фестиваля
Фото: кадр из фильма ВОЛШЕБНИК ИЗУМРУДНОГО ГОРОДА. ВЕЛИКИЙ И УЖАСНЫЙ