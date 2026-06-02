«Comic Con Игромир» начал объявлять гостей
Автор: БК
2 июня 2026
Первым анонсированным участником стал художник Ариэль Оливетти
Организаторы конвенции «Comic Con Игромир», которая пройдет в Тимирязев Центре с 3 по 6 декабря, объявили первого участника грядущего мероприятия – им станет художник Marvel и DC Ариэль Оливетти.
В числе его наиболее известных работ – «Боевой дневник Карателя», «Невероятный Халк», «Люди Икс», «Веном», «Лига Справедливости», «Бэтмен: Легенды Темного Рыцаря» и многие другие комиксы.
Гости мероприятия смогут встретиться с Оливетти в течение всех четырех дней фестиваля на Аллее Авторов. Куратором площадки выступает издательство Bubble.
Фото: пресс-служба «Comic Con Игромир»
