top banner

«Comic Con Игромир» начал объявлять гостей

Автор: БК

2 июня 2026

Первым анонсированным участником стал художник Ариэль Оливетти

Организаторы конвенции «Comic Con Игромир», которая пройдет в Тимирязев Центре с 3 по 6 декабря, объявили первого участника грядущего мероприятия – им станет художник Marvel и DC Ариэль Оливетти.

В числе его наиболее известных работ – «Боевой дневник Карателя», «Невероятный Халк», «Люди Икс», «Веном», «Лига Справедливости», «Бэтмен: Легенды Темного Рыцаря» и многие другие комиксы.  

Гости мероприятия смогут встретиться с Оливетти в течение всех четырех дней фестиваля на Аллее Авторов. Куратором площадки выступает издательство Bubble.

Фото: пресс-служба «Comic Con Игромир»

Новости Рецензии Кино TV online

Самое читаемое

КИОН рассказал о новинках июня
Подробнее
Предварительная касса четверга: музыкальный байопик «Майкл» вырвался в лидеры
Подробнее
Американская касса: хоррор «Закулисье реальности» ставит рекорды
Подробнее
Официальная касса России: богатые и одержимые
Подробнее
Фонд кино провел очную защиту национальных фильмов от лидеров кинопроизводства
Подробнее
Прогноз кассовых сборов России на уикенде 28-31 мая
Подробнее
Международная касса: хорроры захватили прокат
Подробнее
«Приключения кота Леопольда» станут игровым фильмом
Подробнее
Касса четверга: «Майкл» оказался в лидерах
Подробнее
Обзор изменений графика релизов на неделе 25–31 мая 2026 года
Подробнее
Представлен новый тизер мистического экшена «Тайный город»
Подробнее
Предпродажи уикенда: «Майкл» идет на второй старт для иностранных релизов после ухода мейджоров
Подробнее
Фонд кино проведет очную защиту фильмов компаний-лидеров отечественного кинопроизводства
Подробнее
«Плюс Студия» перезапускается под брендом «Студиотех»
Подробнее
В Великом Новгороде стартовал третий фестиваль молодого кино «Новое движение»
Подробнее
Стали известны победители V Национальной премии интернет-контента
Подробнее
Ролик «Алисы в Cтране чудес» победил на Golden Trailer Awards
Подробнее
Андрей Золотарев напишет новый «Остров сокровищ»
Подробнее
Церемония вручения премии Гильдии кастинг-директоров: фоторепортаж
Подробнее
Новым генеральным директором компании «Водород» стал Павел Горин
Подробнее

Новости по теме

«Comic Con Игромир» объявил даты проведения в 2026 году
Подробнее
«Comic Con Игромир»: «Твое сердце будет разбито», «Импровизаторы» и Покрас Лампас
Подробнее
«Comic Con Игромир 2025» представил вторую часть кинопрограммы
Подробнее
«Comic Con Игромир 2025» представил первую часть кинопрограммы
Подробнее
На «Comic Con Игромир» состоится показ фильма «Ассасин: Смертельная битва»
Подробнее