  • На «Comic Con Игромир» состоится показ фильма «Ассасин: Смертельная битва»

На «Comic Con Игромир» состоится показ фильма «Ассасин: Смертельная битва»

Автор: БК

11 ноября 2025

Лента выйдет в прокат с 18 декабря

В субботу, 13 декабря, в кинозале «Comic Con Игромир» пройдет эксклюзивный предпремьерный показ фантастического боевика АССАСИН: СМЕРТЕЛЬНАЯ БИТВА.

В центре повествования картины Лу Яна – автор популярного фэнтези-романа, который прозябает в безвестности, потому что всю его славу присвоил мошенник-выскочка. Тем временем бог смерти и ещё пара героев из его книги чудом попадают в нашу реальность. И теперь судьба всего мира – в руках писателя и его персонажей: смогут ли они спасти его от гибели?

Продолжение китайского блокбастера 2021 года выйдет в российский прокат с 18 декабря.

Фото: кадр из фильма АССАСИН: СМЕРТЕЛЬНАЯ БИТВА

