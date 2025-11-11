На «Comic Con Игромир» состоится показ фильма «Ассасин: Смертельная битва»
Автор: БК
11 ноября 2025
Лента выйдет в прокат с 18 декабря
В субботу, 13 декабря, в кинозале «Comic Con Игромир» пройдет эксклюзивный предпремьерный показ фантастического боевика АССАСИН: СМЕРТЕЛЬНАЯ БИТВА.
В центре повествования картины Лу Яна – автор популярного фэнтези-романа, который прозябает в безвестности, потому что всю его славу присвоил мошенник-выскочка. Тем временем бог смерти и ещё пара героев из его книги чудом попадают в нашу реальность. И теперь судьба всего мира – в руках писателя и его персонажей: смогут ли они спасти его от гибели?
Продолжение китайского блокбастера 2021 года выйдет в российский прокат с 18 декабря.
Фото: кадр из фильма АССАСИН: СМЕРТЕЛЬНАЯ БИТВА
