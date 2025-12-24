top banner
Аналитика


Предпродажи праздников и уикенда: «Чебурашка 2» опережает всех, «Простоквашино» второй

Сравниваем предстартовые показатели ключевых новинок с конкурентами и референсами

Каждую неделю мы выбираем новинки и сравниваем предпродажи их билетов с показателями аналогов, выходивших ранее. В данный момент рынок стоит на пороге, возможно, самой кассовой «Новогодней битвы» в современной истории. Осознавая важность момента, мы впервые в истории данной рубрики изучим предпродажи билетов не только накануне уикенда, но и за неделю до полноценного выхода главных новогодних релизов в кинотеатрах (по-прежнему, по данным ЕАИС и на 18-00). Нами будут рассмотрены проекты ЧЕБУРАШКА 2 (CP), ПРОСТОКВАШИНО (AK), БУРАТИНО (NMG) и мультфильм ТРИ БОГАТЫРЯ И СВЕТ КЛИНОМ (VLG). 

Важно отметить, что сравнения предпродаж новогодних премьер с их предшественниками будут не до конца корректными и идеальными. У каждого из рассмотренных ниже релизов был свой уникальный график выхода. Они стартовали в разные дни недели (при одинаковой премьерной дате – 1 января), с превью или же без него. В связи с этим мы приводим цифры предшественников не столько для оценки стартового потенциала новинок в первые праздничные дни, сколько для сопоставления динамики предпродаж премьер между собой.

Как видно из данных, ЧЕБУРАШКА 2 выступает безоговорочным лидером. В свою очередь, ПРОСТОКВАШИНО и БУРАТИНО борются за второе место. На минувших выходных проекты сравнялись по уровню предпродаж, а сейчас вперед вырвалась новинка от «Атмосферы Кино». 

Фильм   

Дата

(по состоянию на 18:00 по данным ЕАИС)

Уровень предпродаж

(млн рублей)
ЧЕБУРАШКА 2 24.12.25 56,710 
ВОЛШЕБНИК ИЗУМРУДНОГО ГОРОДА. ДОРОГА ИЗ ЖЕЛТОГО КИРПИЧА 24.12.24 35,510
ПРОСТОКВАШИНО 24.12.25 24,625
БУРАТИНО 24.12.25 23,359
ФИНИСТ. ПЕРВЫЙ БОГАТЫРЬ 24.12.24 8,309
БРЕМЕНСКИЕ МУЗЫКАНТЫ 24.12.23 7,469
ХОЛОП 2 24.12.23 6,846

Мультфильм ТРИ БОГАТЫРЯ И СВЕТ КЛИНОМ мы рассмотрим по привычной схеме, так как проект компании «Вольга» выходит уже завтра. Новая часть праздничной анимационной франшизы предварительно заработала 7,1 млн рублей. Релиз уступил прямому предшественнику, мультфильму ТРИ БОГАТЫРЯ И ПУП ЗЕМЛИ (10,5 млн рублей, стартовые сборы – 150 млн без учета превью), но зато обошел другие аналоги: КОНЬ ЮЛИЙ И БОЛЬШИЕ СКАЧКИ (3,8 млн рублей, стартовые сборы – 107,5 млн), ТРИ БОГАТЫРЯ И КОНЬ НА ТРОНЕ (3,7 млн рублей, стартовые сборы – 105,2 млн) и ИВАН ЦАРЕВИЧ И СЕРЫЙ ВОЛК 6 (3,5 млн рублей, стартовые сборы – 86 млн).

Фильм   

Уровень предпродаж
(млн рублей)
ТРИ БОГАТЫРЯ И ПУП ЗЕМЛИ 10,520
ТРИ БОГАТЫРЯ И СВЕТ КЛИНОМ 7,063
КОНЬ ЮЛИЙ И БОЛЬШИЕ СКАЧКИ 3,824
ТРИ БОГАТЫРЯ И КОНЬ НА ТРОНЕ 3,719
ИВАН ЦАРЕВИЧ И СЕРЫЙ ВОЛК 6 3,463

Фото: кадр из фильма ЧЕБУРАШКА 2

24.12.2025 Автор: Никита Никитин

