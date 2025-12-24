Предпродажи праздников и уикенда: «Чебурашка 2» опережает всех, «Простоквашино» второй
Сравниваем предстартовые показатели ключевых новинок с конкурентами и референсами
Каждую неделю мы выбираем новинки и сравниваем предпродажи их билетов с показателями аналогов, выходивших ранее. В данный момент рынок стоит на пороге, возможно, самой кассовой «Новогодней битвы» в современной истории. Осознавая важность момента, мы впервые в истории данной рубрики изучим предпродажи билетов не только накануне уикенда, но и за неделю до полноценного выхода главных новогодних релизов в кинотеатрах (по-прежнему, по данным ЕАИС и на 18-00). Нами будут рассмотрены проекты ЧЕБУРАШКА 2 (CP), ПРОСТОКВАШИНО (AK), БУРАТИНО (NMG) и мультфильм ТРИ БОГАТЫРЯ И СВЕТ КЛИНОМ (VLG).
Важно отметить, что сравнения предпродаж новогодних премьер с их предшественниками будут не до конца корректными и идеальными. У каждого из рассмотренных ниже релизов был свой уникальный график выхода. Они стартовали в разные дни недели (при одинаковой премьерной дате – 1 января), с превью или же без него. В связи с этим мы приводим цифры предшественников не столько для оценки стартового потенциала новинок в первые праздничные дни, сколько для сопоставления динамики предпродаж премьер между собой.
Как видно из данных, ЧЕБУРАШКА 2 выступает безоговорочным лидером. В свою очередь, ПРОСТОКВАШИНО и БУРАТИНО борются за второе место. На минувших выходных проекты сравнялись по уровню предпродаж, а сейчас вперед вырвалась новинка от «Атмосферы Кино».
|
Фильм
|
Дата
(по состоянию на 18:00 по данным ЕАИС)
|
Уровень предпродаж
(млн рублей)
|ЧЕБУРАШКА 2
|24.12.25
|56,710
|ВОЛШЕБНИК ИЗУМРУДНОГО ГОРОДА. ДОРОГА ИЗ ЖЕЛТОГО КИРПИЧА
|24.12.24
|35,510
|ПРОСТОКВАШИНО
|24.12.25
|24,625
|БУРАТИНО
|24.12.25
|23,359
|ФИНИСТ. ПЕРВЫЙ БОГАТЫРЬ
|24.12.24
|8,309
|БРЕМЕНСКИЕ МУЗЫКАНТЫ
|24.12.23
|7,469
|ХОЛОП 2
|24.12.23
|6,846
Мультфильм ТРИ БОГАТЫРЯ И СВЕТ КЛИНОМ мы рассмотрим по привычной схеме, так как проект компании «Вольга» выходит уже завтра. Новая часть праздничной анимационной франшизы предварительно заработала 7,1 млн рублей. Релиз уступил прямому предшественнику, мультфильму ТРИ БОГАТЫРЯ И ПУП ЗЕМЛИ (10,5 млн рублей, стартовые сборы – 150 млн без учета превью), но зато обошел другие аналоги: КОНЬ ЮЛИЙ И БОЛЬШИЕ СКАЧКИ (3,8 млн рублей, стартовые сборы – 107,5 млн), ТРИ БОГАТЫРЯ И КОНЬ НА ТРОНЕ (3,7 млн рублей, стартовые сборы – 105,2 млн) и ИВАН ЦАРЕВИЧ И СЕРЫЙ ВОЛК 6 (3,5 млн рублей, стартовые сборы – 86 млн).
|
Фильм
|
Уровень предпродаж
|ТРИ БОГАТЫРЯ И ПУП ЗЕМЛИ
|10,520
|ТРИ БОГАТЫРЯ И СВЕТ КЛИНОМ
|7,063
|КОНЬ ЮЛИЙ И БОЛЬШИЕ СКАЧКИ
|3,824
|ТРИ БОГАТЫРЯ И КОНЬ НА ТРОНЕ
|3,719
|ИВАН ЦАРЕВИЧ И СЕРЫЙ ВОЛК 6
|3,463
Фото: кадр из фильма ЧЕБУРАШКА 2
24.12.2025 Автор: Никита Никитин