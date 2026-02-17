Фонд кино изменил форму подачу документов для получения господдержки
Об этом на форуме CSTB.PRO.MEDIA 2026 рассказала Юлия Голубева
Фонд кино вводит новые правила для получение государственного финансирования на кинопроизводство. Организациям кинематографии, претендующим на получение субсидий, будет необходимо предоставлять документ, в котором будут перечисляться конкретные художественные приемы, через которые будут транслироваться государственные ценности. Такую новость на форуме CSTB.PRO.MEDIA 2026 озвучила Юлия Голубева, заместитель генерального директора «Газпром-Медиа Холдинга».
«С этого года Фонд кино вводит дополнительный обязательный документ, необходимый для подачи заявки на участие в конкурсе на получение финансирования. Это форма, описывающая не только то, какие ценности в этом фильме заложены по мнению заявителя, а также какими конкретно арками героев, кинематографическими инструментами, визуальными приёмами будет отражаться и продвигаться та или иная ценность или государственный приоритет», – рассказала Юлия Голубева.
В качестве удачного примера она привела фильм ПРАВЕДНИК, в котором олицетворением милосердия стал герой, сыгранный Александром Яценко. По мнению Голубевой, именно такое точное кастинговое решение привело и к успеху картины, и к правильной трактовке её посыла.