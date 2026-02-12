top banner

В Берлине открывается 76-й международный кинофестиваль

Автор: БК

12 февраля 2026

На церемонии открытия почетный «Золотой медведь» будет вручен актрисе Мишель Йео

12 февраля свою работу начинает 76-й Берлинский кинофестиваль.

Ожидается, что торжественное открытие начнется с выступления директора фестиваля Триши Таттл и председателя жюри Вима Вендерса. Также планируется приветственная речь лауреата премии «Оскар», режиссера Шона Бейкера. Во время гала-церемонии открытия почетный «Золотой медведь» будет вручен актрисе Мишель Йео. Ведущей вечера станет Дезире Носбуш. 

Председателем жюри основного конкурса в этом году выступает режиссер Вим Вендерс. Обладателей «Золотого медведя» и «Серебряного медведя» вместе с ним выберут актриса Пэ Дуна, режиссеры Мин Бахадур Бам, Шивендра Сингх Дунгарпур, Рейнальдо Маркус Грин, Хикари, а также продюсер Ева Пушчинска. 

Победителей в секции полнометражного игрового дебютного кино «Перспективы» назовут продюсер София Алауи, режиссер Фридрих Хамбалек и куратор фестивалей Дорота Лех. 

В основном конкурсе будут соревноваться 22 картины, в их числе У МОРЯ (At the Sea) Корнеля Мундруцо, МОЯ ЖЕНА ПЛАЧЕТ (Meine Frau weint) Ангелы Шанелек, РОЗА (Rose) Маркуса Шляйнцера. 

В числе других премьер из различных программ смотра – фантастическая комедия УДАЧИ, ВЕСЕЛЬЯ, НЕ СДОХНИ Гора Вербински с Сэмом Рокуэллом, криминальный триллер THE ONLY LIVING PICKPOCKET IN NEW YORK со Стивом Бушеми и Джоном Туртурро, мюзикл ЗАВЕТ АННЫ ЛИ с Амандой Сайфред, мокьюментари МОМЕНТ от студии A24 с Charli XCX, Розанной Аркетт и Александром Скарсгардом, историческая драма THE WEIGHT с Итаном Хоуком и Расселом Кроу и многое другое. 

Фильмом открытия Берлинале станет новая лента афганского режиссера Шарбану Садат NO GOOD MENКартина является третьим из пяти запланированных фильмов Садат, основанных на произведениях писателя и актера Анвара Хашими. Премьеры двух прошлых проектов постановщицы – ВОЛК И ОВЦА и ПРИЮТ – состоялись в рамках каннского «Двухнедельника режиссеров». 

Трансляция открытия будет доступна для всех желающих на официальном сайте фестиваля. Мероприятие начнется в 21:00 (мск).

Имена лауреатов 76-го Берлинского кинофестиваля будут объявлены 22 февраля на церемонии закрытия смотра.

Фото: официальный сайт фестиваля

