Разработанный Минкультом закон вступит в силу с 1 марта

Фильмы без прокатного удостоверения будут проверять на предмет дискредитации традиционных ценностей. Данная практика начнет действовать в Минкульте с 1 марта, сообщает канал «Осторожно новости», который и обнаружил документ.

Соответствующий приказ за подписью министа культуры Ольги Любимовой был подписан ещё 29 декабря, но опубликован только 9 февраля. Согласно документу, с 1 марта Минкульт будет проверять фильм на дискредитацию после обращения любого человека. Для этого достаточно направить соответствующее заявление на электронную почту ведомства, со ссылкой на картину. Причем в приказе не уточняется, будет ли требоваться указывать заявителю свое ФИО или можно будет направить жалобу анонимно.

Для дальнейшей работы по выявлению дискредитации традиционных ценностей Минкульт создаст экспертный совет по оценке фильмов. Предполагается, что если экспертами будут обнаружены нарушения, ведомство будет передавать заключение в Роскомнадзор. Все это должно осуществляться не позднее 20 дней со дня получения жалобы при условии, что фильм длится меньше 420 минут.

Напомним, что осенью прошлого года Минкультуры предложило определить критерии для оценки восприятия зрителями традиционных ценностей в в фильмах и сериалах, созданных при участии государства. Для этого министерство направило на согласование в Минцифры перечень критериев для оценки восприятия зрителями традиционных ценностей. Предполагается, что данная экспертиза будет осуществляться на основе регулярных социологических исследований, опросов и анкетирования.

