Okko рассказал о новинках февраля

«Встать на ноги», «Крушитель» и многое другое

Одна из главных новинок, которая появится в онлайн–кинотеатре Okko в феврале – лирическая комедия «Встать на ноги». Сериал с Гошей Куценко и Милой Ершовой рассказывает о непростых взаимоотношениях отца – бывшего заключенного – и его 20–летней дочери с инвалидностью.

Также пользователей стриминга ждут спортивная драма КРУШИТЕЛЬ с Дуэйном Джонсоном, мелодрама Софии Копполы ПРИСЦИЛЛА: ЭЛВИС И Я, новые серии второго сезона «Постучись в мою дверь» и многое другое.

Уже в Okko:

«Секс. До и после», 2-й сезон (драмеди, реж. Дарья Мороз)

Коренная петербурженка Юля водит экскурсии по достопримечательностям родного города в то время как его обитатели живут своей насыщенной жизнью. Мужчины и женщины разных возрастов и профессий знакомятся, влюбляются, ссорятся, мирятся и, конечно, занимаются сексом и много о нем говорят. Их ждут судьбоносные или мимолетные встречи на улицах, в гостиницах, ресторанах, барах, лифтах и на экскурсиях. И каждая из них может закончиться сексом, который либо останется без продолжения, либо станет началом настоящего чувства.

ВОЛЧОК (приключенческий, реж. Константин Смирнов)

Российская империя. Рубеж XIX и XX веков. Тринадцатилетний дворянин и сирота Ваня Огарев бежит из Москвы в Нижний Новгород, спасаясь от убийц, подосланных его собственным дядей, решившим завладеть наследством мальчика. Для своей защиты Ваня нанимает случайно подвернувшегося ему кулачного бойца Волчка. Волчок должен помочь Ване добраться в целости и сохранности до Нижнего — там его ждет верный друг отца. Но все мероприятие с самого начала трещит по швам: фантазер, аристократ, эстет Ваня и неотесанный, хмурый мужик Волчок едва выносят друг друга. Впереди их ждет опасное путешествие, которое навсегда изменит обоих.

СВОДИШЬ С УМА. ФИЛЬМ О ФИЛЬМЕ (документальный)

Проект открывает двери в мир создания ромкома СВОДИШЬ С УМА. Зрители получат беспрецедентный доступ к закулисной жизни авторов проекта, наблюдая за каждым этапом творческого пути: от зарождения идеи до преодоления неизбежных препятствий перед премьерой. Фильм представляет собой глубокое погружение в процесс: интервью с создателями, записи репетиций, личные истории участников и даже моменты творческих разногласий.

«Великолепный век», 4–й сезон (мелодрама, реж. Дурул Тайлан, Ягмур Тайлан)

Турция, XVI век. Шехзаде Сулейман едет в Стамбул, чтобы занять место своего почившего отца и самому стать султаном. В то же время в город привозят рабынь, плененных крымскими татарами. Среди них оказывается славянская девушка Александра, которая привлекает внимание нового султана. Она принимает ислам и становится одной из наложниц Сулеймана, получает новое имя Хюррем и начинает свое медленное, но уверенное восхождение по дворцовой иерархии. Хитрость, ум и красота Хюррем помогают ей стать законной супругой султана и значительно повлиять на ход исторических событий Османской империи.

С 5 февраля:

«Встать на ноги» (драмеди, реж. Павел Тимофеев)

После 20 лет тюрьмы бывший уголовник по прозвищу Старый выходит на свободу. Когда–то на суде он взял всю вину на себя, не сдав друга — Рахима. За эти годы Рахим стал уважаемым бизнесменом и давно стер из памяти товарища, которому обязан жизнью. План у Старого простой: забрать свою долю и съездить на море. Но план летит к чертям. Во–первых, Рахим тянет резину и деньги отдавать не спешит. Во-вторых, Старый узнает, что у него есть взрослая дочь с инвалидностью — Оля, с которой они вынуждены жить вместе по условиям УДО. Старый пытается быть хорошим отцом, помогает, давит заботой, но Оля не хочет, чтобы ей «причиняли добро». Несмотря на инвалидность, она справляется со всем сама, и ей не нужна поддержка отца–уголовника. Со временем Старый и сам понимает — это он нуждается в помощи.

С 9 февраля:

«Постучись в мою дверь», 2-й сезон (мелодрама, реж. Павел Мак, Владимир Боровой)

новые серии

Саша возвращается в компанию «Стиллард», которой руководит Сергей Градский, и пытается начать все заново, несмотря на его предательство. Градский пытается вернуть любовь Саши, но девушка непреклонна. Она предлагает бывшему возлюбленному заключить контракт, согласно которому они могут общаться исключительно на рабочие темы. Бизнесмену с трудом удается соблюдать условия соглашения, но он готов на все, лишь бы девушка была рядом. В их отношения неожиданно вмешивается бабушка Саши, у который свои планы на будущее внучки.

С 11 февраля:

КРУШИТЕЛЬ (спортивная драма, реж. Бенни Сэфди)

Марк Керр с раннего детства увлекался рестлингом и мечтал о карьере борца. Вместе со своими братьями он проводил турниры на заднем дворе родительского дома. Со временем парень начал серьезно заниматься борьбой, совершив стремительный взлет в мире ММА. Несокрушимого чемпиона в тяжелом весе, известного своим агрессивным стилем боя, стали называть «Крушащей машиной». Марк женился на прекрасной девушке Доун Стейплс, которую по–настоящему любил. Однако постоянные травмы и связанные с ними боли привели к тому, что Керр попал в опиоидную зависимость. Разрушительная привычка трагически отражается не только на спортивной карьере борца, но и на отношениях с Доун.

С 22 февраля:

ПРИСЦИЛЛА: ЭЛВИС И Я (мелодрама, реж. София Коппола)

Присцилле было всего 14 лет, когда она впервые встретила Элвиса. Это была любовь с первого взгляда. Спустя несколько лет они стали самой яркой парой Америки. Но из чего на самом деле состояла их семейная жизнь? Какие тайны скрывались за закрытой дверью?

«Метод Тутберидзе» (документальный)

новая серия – 4 февраля

История об одном из самых ярких современных тренеров, Этери Тутберидзе, и ее школе фигурного катания. Тутберидзе перевернула представление о том, каким может быть спорт высоких достижений. Вот уже несколько лет ее воспитанники главенствуют на льду, демонстрируя технические элементы, которые до этого считались невозможными в исполнении, и занимают олимпийские пьедесталы. С приходом Тутберидзе началась новая эпоха фигурного катания, в то же время личность самого тренера до сих пор остается в тени. Зрители увидят закрытые тренировки и отработку сложнейших элементов, узнают, как строятся отношения между тренером и ее воспитанниками, и познакомятся с Этери Тутберидзе вне рабочего пространства. Ее школа работает по принципу огромного организма, в котором есть свои катки, тренажерные залы, медицинский центр, отель и даже собственный «звездный коридор», закрытый для посторонних глаз. Авторы проекта показывают, как на самом деле работает индустрия фигурного катания на примере уникальной школы Этери Тутберидзе.

«Чемпионы» (анимационный, реж. Максим Куликов, Павел Никифоров)

новые серии с 6 февраля

В спортивной школе учатся две команды спортсменов: «Синие Вымпелы» и «Красные метеоры». В обеих командах есть очень талантливые ребята, но если «Синие» делают ставку на тренировки, стратегию и взаимовыручку, то «Красные» предпочитают действовать нечестно: подставлять противников, нарушать правила, использовать хитрости и запрещенные приемы. А еще «Красные Метеоры» большие индивидуалисты, поэтому вместо того, чтобы «играть в пас», зачастую действуют на поле единолично и излишне самоуверенно. И конечно, такая тактика раз за разом приводит их к поражению. Каждая серия – это встреча принципиальных соперников Мультиспортивной школьной лиги. В каждой команде есть несколько лидеров – это самые яркие игроки и «заводилы». У каждого из героев – свой уникальный характер, способности и комедийные роли. Также в обеих командах есть тренеры, которые, как и игроки, сильно отличаются друг от друга по характеру и поведению. «Синий» тренер – поддерживающий и дисциплинированный, «красный» – вспыльчивый и несдержанный. На спортивной арене всегда находится судья – очень внимательный и справедливый, и болельщики, поддерживающие любимые команды.

«Ну, погоди! Каникулы!» (анимационный, реж. Никита Зубков, Максим Волков, Елена Полякова)

новые серии с 6 февраля

Ни одни каникулы не длятся вечно: приходит сентябрь, снова звенит звонок, начинаются уроки. Вот и наши герои спешат в школу. В новом сезоне сериала они предстают в новом амплуа, а извечный конфликт Волка и Зайца выходит на новый уровень! Отныне эти двое — не только заклятые враги, но и одноклассники. При этом Заяц — активист и всеобщий любимец, а Волк, конечно же, аутсайдер и двоечник. Зубастый хулиган и ушастый отличник борются за лидерство в классе и внимание учителей, но все же вынуждены сосуществовать бок о бок и порой находить компромиссы. С этой парочкой, как всегда, не соскучишься: что ни день, то соревнование, конкурс или погоня. А кроме того, в новых сериях будет разворачивается целая череда школьных ситуаций, знакомых каждому: от праздничной линейки в первый день до «битвы» за последнее пирожное в столовой. Выездные уроки и экскурсии, спортивные состязания и тишина в библиотеке, субботники и дежурства, опоздания и прогулы. Новые приключения любимых героев за школьной партой!

Также в феврале:

«История русского секса» (документальный)

новая серия

Для россиян секс — одна из самых закрытых сфер жизни. Но от этого не менее интересная. Ведь мы даже не представляем, какую роль он сыграл в истории страны. В четырех эпизодах документальный сериал в легкой юмористической манере расскажет, как русский секс менялся на протяжении эпох под влиянием войн, религии, царей и революций. И главное, как он изменил нас, пройдя путь с древнейших времен и до наших дней.

Фото: кадр из сериала «Встать на ноги»