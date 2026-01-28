Предпродажи уикенда: «Гренландия 2: Миграция» превосходит «Охоту на воров 2» и «Крушение»
Сравниваем предстартовые показатели ключевых новинок с конкурентами и референсами
Каждую неделю мы выбираем новинки и сравниваем предпродажи их билетов на первый уикенд по состоянию на 18:00 среды (по данным ЕАИС) с показателями аналогов, выходивших ранее. Сегодня мы рассмотрим фильм-катастрофу ГРЕНЛАНДИЯ 2: МИГРАЦИЯ (GF), комедии КОММЕНТИРУЙ ЭТО (CP) и ПАПА МОЖЕТ (NKI), мультфильм ЧАРЛИ ЧУДО-ПЕС (VLG), спортивную драму ЗОЛОТОЙ ДУБЛЬ (AK)
Предпродажи фильм-катастрофы ГРЕНЛАНДИЯ 2: МИГРАЦИЯ предварительно составили 2,07 млн рублей. Новинка с Джерардом Батлером в главной роли уступила остросюжетным релизам МАСТЕР (2,65 млн рублей, стартовые сборы – 111,6 млн) и БОРДЕРЛЭНДС (2,5 млн рублей, стартовые сборы – 68,2 млн), но зато обошла большинство других референсов, включая картины НЕУДЕРЖИМЫЕ 4 (1,15 млн рублей, стартовые сборы – 66,1 млн), ОХОТА НА ВОРОВ 2. ПАНТЕРА (974,8 тысяч рублей, стартовые сборы – 58,3 млн), КРУШЕНИЕ (848,4 тысяч рублей, стартовые сборы – 66,9 млн), В ПОТЕРЯННЫХ ЗЕМЛЯХ (788,3 тысячи рублей, стартовые сборы – 39,7 млн), ХИЩНЫЕ ЗЕМЛИ (168,9 тысячи рублей, стартовые сборы – 27,7 млн) и оригинальную ГРЕНЛАНДИЮ (163,4 тысяч рублей, стартовые сборы – 30,1 млн).
|
Фильм
|
Уровень предпродаж
|МАСТЕР
|2,651
|БОРДЕРЛЕНДС
|2,474
|ГРЕНЛАНДИЯ 2: МИГРАЦИЯ
|2,073
|НЕУДЕРЖИМЫЕ 4
|1,153
|ОХОТА НА ВОРОВ 2. ПАНТЕРА
|0,975
|КРУШЕНИЕ
|0,848
|В ПОТЕРЯННЫХ ЗЕМЛЯХ
|0,788
|ХИЩНЫЕ ЗЕМЛИ
|0,169
|ГРЕНЛАНДИЯ
|0,163
Из двух рассматриваемых российских комедий вперед вышла лента КОММЕНТИРУЙ ЭТО. Заработав 1 млн рублей, проект с участием Александра Петрова и Сергея Бурунова уступил аналогам МАРАФОН ЖЕЛАНИЙ (2,9 млн рублей, стартовые сборы – 118,5 млн), КОНЕЦ СЛАВЫ (2,3 млн рублей, стартовые сборы – 127,7 млн), БЕСПРИНЦИПНЫЕ В ДЕРЕВНЕ (2,2 млн рублей, стартовые сборы – 107,3 млн) и ВАСИЛИЙ (1,58 млн рублей, стартовые сборы – 101,3 млн), но обошла комедию ЛЮБОВНИКИ (778,6 тысяч рублей, стартовые сборы – 60 млн).
В свою очередь, комедия ПАПА МОЖЕТ отметилась предварительными данными в размере 372,2 тысячи рублей. Новинка уступила лентам МОЙ ПАПА – ВОЖДЬ (580,8 тысячи рублей, стартовые сборы – 35,7 млн) и МОЙ ПАПА – МЕДВЕДЬ (505,6 тысячи рублей, стартовые сборы – 35,4 млн), но опередила комедии ЛЫСЫЙ НЯНЬ (246,6 тысячи рублей, стартовые сборы – 18,9 млн) и МУЖСКИЕ ПРАВИЛА МОЕГО ДЕДА (216,7 тысячи рублей, стартовые сборы – 27,2 млн).
|
Фильм
|
Уровень предпродаж
|МАРАФОН ЖЕЛАНИЙ
|2,938
|КОНЕЦ СЛАВЫ
|2,258
|БЕСПРИНЦИПНЫЕ В ДЕРЕВНЕ
|2,181
|ВАСИЛИЙ
|1,581
|КОММЕНТИРУЙ ЭТО
|1,007
|ЛЮБОВНИКИ
|0,779
|МОЙ ПАПА – ВОЖДЬ
|0,581
|МОЙ ПАПА – МЕДВЕДЬ
|0,506
|ПАПА МОЖЕТ
|
0,372
|ЛЫСЫЙ НЯНЬ
|0,247
|МУЖСКИЕ ПРАВИЛА МОЕГО ДЕДА
|0,217
Предварительные продажи мультфильма ЧАРЛИ ЧУДО-ПЕС достигли 370,6 тысяч рублей. Новинка проиграла аналогу ЗВЕРОПОИСК (554,4 тысячи рублей, стартовые сборы – 46,5 млн). В то же время позади осталось множество других мультфильмов: НОЧЬ В ЗООПАРКЕ (362,6 тысячи рублей, стартовые сборы – 26,5 млн), ЗВЕРОГОНЩИКИ (354,8 тысячи рублей, стартовые сборы – 22,1 млн), ПУШИСТЫЙ ФОРСАЖ: ГРАН ПРИ (289,7 тысячи рублей, стартовые сборы – 20,4 млн), КРОЛЕЦЫП И СУРОК ВРЕМЕНИ (233 тысячи рублей, стартовые сборы – 19,1 млн), СТИЧ-ХЭД (227,8 тысячи рублей, стартовые сборы – 17,5 млн), ЗВЕРОЛЭНД (228,1 тысячи рублей, стартовые сборы – 12,8 млн), ЭЛЬФ И УКРАДЕННОЕ РОЖДЕСТВО (190 тысячи рублей, стартовые сборы – 14,3 млн) и ЗВЕРИНЫЙ РЕЙС (170,6 тысячи рублей, стартовые сборы – 16,9 млн).
|
Фильм
|
Уровень предпродаж
|ЗВЕРОПОИСК
|554,4
|ЧАРЛИ ЧУДО-ПЕС
|370,6
|НОЧЬ В ЗООПАРКЕ
|362,6
|ЗВЕРОГОНЩИКИ
|354,8
|ПУШИСТЫЙ ФОРСАЖ: ГРАН ПРИ
|289,7
|КРОЛЕЦЫП И СУРОК ВРЕМЕНИ
|233,0
|ЗВЕРОЛЭНД
|228,1
|СТИЧ-ХЭД. ХРАНИТЕЛЬ МОНСТРОВ
|227,8
|ЭЛЬФ И УКРАДЕННОЕ РОЖДЕСТВО
|190,0
|ЗВЕРИНЫЙ РЕЙС
|170,6
Спортивный байопик ЗОЛОТОЙ ДУБЛЬ предварительно заработал 277,7 тысяч рублей. Картина уступила большинству своих референсов, включая НА СОЛНЦЕ, ВДОЛЬ РЯДОВ КУКУРУЗЫ (3,65 млн рублей, стартовые сборы – 128,6 млн), РОДНИНА (3,5 млн рублей, стартовые сборы – 76,6 млн), ФЕДЯ. НАРОДНЫЙ ФУТБОЛИСТ (1,9 млн рублей, стартовые сборы – 55 млн), СТРЕЛЬЦОВ (1,8 млн рублей, стартовые сборы – 111,6 млн), ОДИННАДЦАТЬ МОЛЧАЛИВЫХ МУЖЧИН (1,6 млн рублей, стартовые сборы – 50,8 млн), ЛЕВ ЯШИН. ВРАТАРЬ МОЕЙ МЕЧТЫ (1,007 млн рублей, стартовые сборы – 58,3 млн) и БЕЛЫЙ СНЕГ (459,5 тысяч рублей, стартовые сборы – 19 млн).
|
Фильм
|
Уровень предпродаж
|НА СОЛНЦЕ, ВДОЛЬ РЯДОВ КУКУРУЗЫ
|3,651
|РОДНИНА
|3,471
|ФЕДЯ. НАРОДНЫЙ ФУТБОЛИСТ
|1,899
|СТРЕЛЬЦОВ
|1,814
|ОДИННАДЦАТЬ МОЛЧАЛИВЫХ МУЖЧИН
|1,598
|ЛЕВ ЯШИН. ВРАТАРЬ МОЕЙ МЕЧТЫ
|1,007
|БЕЛЫЙ СНЕГ
|0,460
|ЗОЛОТОЙ ДУБЛЬ
|0,277
Фото: кадр из фильма ГРЕНЛАНДИЯ 2: МИГРАЦИЯ
28.01.2026 Автор: Никита Никитин