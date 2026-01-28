top banner
Предпродажи уикенда: «Гренландия 2: Миграция» превосходит «Охоту на воров 2» и «Крушение»

Сравниваем предстартовые показатели ключевых новинок с конкурентами и референсами

Каждую неделю мы выбираем новинки и сравниваем предпродажи их билетов на первый уикенд по состоянию на 18:00 среды (по данным ЕАИС) с показателями аналогов, выходивших ранее. Сегодня мы рассмотрим фильм-катастрофу ГРЕНЛАНДИЯ 2: МИГРАЦИЯ (GF), комедии КОММЕНТИРУЙ ЭТО (CP) и ПАПА МОЖЕТ (NKI), мультфильм ЧАРЛИ ЧУДО-ПЕС (VLG), спортивную драму ЗОЛОТОЙ ДУБЛЬ (AK)

Предпродажи фильм-катастрофы ГРЕНЛАНДИЯ 2: МИГРАЦИЯ предварительно составили 2,07 млн рублей. Новинка с Джерардом Батлером в главной роли уступила остросюжетным релизам МАСТЕР (2,65 млн рублей, стартовые сборы – 111,6 млн) и БОРДЕРЛЭНДС (2,5 млн рублей, стартовые сборы – 68,2 млн), но зато обошла большинство других референсов, включая картины НЕУДЕРЖИМЫЕ 4 (1,15 млн рублей, стартовые сборы – 66,1 млн), ОХОТА НА ВОРОВ 2. ПАНТЕРА (974,8 тысяч рублей, стартовые сборы – 58,3 млн), КРУШЕНИЕ (848,4 тысяч рублей, стартовые сборы – 66,9 млн), В ПОТЕРЯННЫХ ЗЕМЛЯХ (788,3 тысячи рублей, стартовые сборы – 39,7 млн), ХИЩНЫЕ ЗЕМЛИ (168,9 тысячи рублей, стартовые сборы – 27,7 млн) и оригинальную ГРЕНЛАНДИЮ (163,4 тысяч рублей, стартовые сборы – 30,1 млн).

Фильм   

Уровень предпродаж
(млн рублей)
МАСТЕР 2,651
БОРДЕРЛЕНДС 2,474
ГРЕНЛАНДИЯ 2: МИГРАЦИЯ 2,073
НЕУДЕРЖИМЫЕ 4 1,153
ОХОТА НА ВОРОВ 2. ПАНТЕРА 0,975
КРУШЕНИЕ 0,848
В ПОТЕРЯННЫХ ЗЕМЛЯХ 0,788
ХИЩНЫЕ ЗЕМЛИ 0,169
ГРЕНЛАНДИЯ 0,163

Из двух рассматриваемых российских комедий вперед вышла лента КОММЕНТИРУЙ ЭТО. Заработав 1 млн рублей, проект с участием Александра Петрова и Сергея Бурунова уступил аналогам МАРАФОН ЖЕЛАНИЙ (2,9 млн рублей, стартовые сборы – 118,5 млн), КОНЕЦ СЛАВЫ (2,3 млн рублей, стартовые сборы – 127,7 млн), БЕСПРИНЦИПНЫЕ В ДЕРЕВНЕ (2,2 млн рублей, стартовые сборы – 107,3 млн) и ВАСИЛИЙ (1,58 млн рублей, стартовые сборы – 101,3 млн), но обошла комедию ЛЮБОВНИКИ (778,6 тысяч рублей, стартовые сборы – 60 млн). 

В свою очередь, комедия ПАПА МОЖЕТ отметилась предварительными данными в размере 372,2 тысячи рублей. Новинка уступила лентам МОЙ ПАПА – ВОЖДЬ (580,8 тысячи рублей, стартовые сборы – 35,7 млн) и МОЙ ПАПА – МЕДВЕДЬ (505,6 тысячи рублей, стартовые сборы – 35,4 млн), но опередила комедии ЛЫСЫЙ НЯНЬ (246,6 тысячи рублей, стартовые сборы – 18,9 млн) и МУЖСКИЕ ПРАВИЛА МОЕГО ДЕДА (216,7 тысячи рублей, стартовые сборы – 27,2 млн). 

Фильм   

Уровень предпродаж
(млн рублей)
МАРАФОН ЖЕЛАНИЙ 2,938
КОНЕЦ СЛАВЫ 2,258
БЕСПРИНЦИПНЫЕ В ДЕРЕВНЕ 2,181
ВАСИЛИЙ 1,581
КОММЕНТИРУЙ ЭТО 1,007
ЛЮБОВНИКИ 0,779
МОЙ ПАПА – ВОЖДЬ 0,581
МОЙ ПАПА – МЕДВЕДЬ 0,506
ПАПА МОЖЕТ

0,372
ЛЫСЫЙ НЯНЬ 0,247
МУЖСКИЕ ПРАВИЛА МОЕГО ДЕДА 0,217

Предварительные продажи мультфильма ЧАРЛИ ЧУДО-ПЕС достигли 370,6 тысяч рублей. Новинка проиграла аналогу ЗВЕРОПОИСК (554,4 тысячи рублей, стартовые сборы – 46,5 млн). В то же время позади осталось множество других мультфильмов: НОЧЬ В ЗООПАРКЕ (362,6 тысячи рублей, стартовые сборы – 26,5 млн), ЗВЕРОГОНЩИКИ (354,8 тысячи рублей, стартовые сборы – 22,1 млн), ПУШИСТЫЙ ФОРСАЖ: ГРАН ПРИ (289,7 тысячи рублей, стартовые сборы – 20,4 млн), КРОЛЕЦЫП И СУРОК ВРЕМЕНИ (233 тысячи рублей, стартовые сборы – 19,1 млн), СТИЧ-ХЭД (227,8 тысячи рублей, стартовые сборы – 17,5 млн), ЗВЕРОЛЭНД (228,1 тысячи рублей, стартовые сборы – 12,8 млн), ЭЛЬФ И УКРАДЕННОЕ РОЖДЕСТВО (190 тысячи рублей, стартовые сборы – 14,3 млн) и ЗВЕРИНЫЙ РЕЙС (170,6 тысячи рублей, стартовые сборы – 16,9 млн).

Фильм   

Уровень предпродаж
(тыс. рублей)
ЗВЕРОПОИСК 554,4
ЧАРЛИ ЧУДО-ПЕС 370,6
НОЧЬ В ЗООПАРКЕ 362,6
ЗВЕРОГОНЩИКИ 354,8
ПУШИСТЫЙ ФОРСАЖ: ГРАН ПРИ 289,7
КРОЛЕЦЫП И СУРОК ВРЕМЕНИ 233,0
ЗВЕРОЛЭНД 228,1
СТИЧ-ХЭД. ХРАНИТЕЛЬ МОНСТРОВ 227,8
ЭЛЬФ И УКРАДЕННОЕ РОЖДЕСТВО 190,0
ЗВЕРИНЫЙ РЕЙС 170,6

Спортивный байопик ЗОЛОТОЙ ДУБЛЬ предварительно заработал 277,7 тысяч рублей. Картина уступила большинству своих референсов, включая НА СОЛНЦЕ, ВДОЛЬ РЯДОВ КУКУРУЗЫ (3,65 млн рублей, стартовые сборы – 128,6 млн), РОДНИНА (3,5 млн рублей, стартовые сборы – 76,6 млн), ФЕДЯ. НАРОДНЫЙ ФУТБОЛИСТ (1,9 млн рублей, стартовые сборы – 55 млн), СТРЕЛЬЦОВ (1,8 млн рублей, стартовые сборы – 111,6 млн), ОДИННАДЦАТЬ МОЛЧАЛИВЫХ МУЖЧИН (1,6 млн рублей, стартовые сборы – 50,8 млн), ЛЕВ ЯШИН. ВРАТАРЬ МОЕЙ МЕЧТЫ (1,007 млн рублей, стартовые сборы – 58,3 млн) и БЕЛЫЙ СНЕГ (459,5 тысяч рублей, стартовые сборы –  19 млн).

Фильм

Уровень предпродаж
(млн рублей)
НА СОЛНЦЕ, ВДОЛЬ РЯДОВ КУКУРУЗЫ 3,651
РОДНИНА 3,471
ФЕДЯ. НАРОДНЫЙ ФУТБОЛИСТ 1,899
СТРЕЛЬЦОВ 1,814
ОДИННАДЦАТЬ МОЛЧАЛИВЫХ МУЖЧИН 1,598
ЛЕВ ЯШИН. ВРАТАРЬ МОЕЙ МЕЧТЫ 1,007
БЕЛЫЙ СНЕГ 0,460
ЗОЛОТОЙ ДУБЛЬ 0,277

Фото: кадр из фильма ГРЕНЛАНДИЯ 2: МИГРАЦИЯ

28.01.2026 Автор: Никита Никитин

