top banner

Кинофестиваль «Маяк» объявил даты проведения

Автор: БК

22 января 2026

Смотр актуального российского кино состоится в Геленджике уже в четвертый раз

Стали известны даты проведения 4-го Фестиваля актуального российского кино «Маяк».

В этом году смотр пройдет в Геленджике с 3 по 8 октября.

Напомним, что гран-при за лучший фильм в 2025 году получила лента ЗДЕСЬ БЫЛ ЮРА Сергея Малкина.

Фото: пресс-служба фестиваля

Новости Рецензии Кино TV online

Самое читаемое

Предварительная касса четверга: «Чебурашка» продолжает лидировать
Подробнее
Предварительная касса уикенда: «Чебурашка 2» удерживает лидерство
Подробнее
Касса четверга: «Марти Великолепный» стартовал с пятого места чарта
Подробнее
Okko рассказал о новинках января
Подробнее
Обзор изменений графика релизов на неделе 12–18 января 2026 года
Подробнее
Касса России: пиратские релизы попали в топ-5
Подробнее
Заявление БК по поводу пиратских сборов в российском прокате
Подробнее
Wink подвел итоги смотрения в новогодние праздники
Подробнее
В Подмосковье запустили цифровую платформу для киносъемок
Подробнее
Дональд Трамп приобрел облигации Netflix и Warner Bros. Discovery после новостей о слиянии
Подробнее
Ханс Циммер напишет музыку для сериальной адаптации «Гарри Поттера»
Подробнее
Кэтлин Кеннеди ушла с поста главы Lucasfilm
Подробнее
«Газпром-Медиа Холдинг» рассказал об итогах 2025 года
Подробнее
Netflix и Sony Pictures заключили лицензионную сделку на $7 млрд
Подробнее
На форуме CSTB.PRO.MEDIA обсудят, как ИИ меняет кинопроизводство
Подробнее
ТВ-3 подвел итоги смотрения на новогодних праздниках
Подробнее
В Москве прошла премьера драмеди «Марти Великолепный»
Подробнее
Международная касса: третий «Аватар» остается лидером в мировом прокате
Подробнее
Стартовал прием заявок на конкурс ИИ-анимации к юбилею «Союзмультфильма»
Подробнее
Предпродажи уикенда: «Возвращение в Сайлент Хилл» обогнал «Анчартед», а «Левша» – «Волчка»
Подробнее