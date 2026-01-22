Кинофестиваль «Маяк» объявил даты проведения

Смотр актуального российского кино состоится в Геленджике уже в четвертый раз

Стали известны даты проведения 4-го Фестиваля актуального российского кино «Маяк».

В этом году смотр пройдет в Геленджике с 3 по 8 октября.

Напомним, что гран-при за лучший фильм в 2025 году получила лента ЗДЕСЬ БЫЛ ЮРА Сергея Малкина.

Фото: пресс-служба фестиваля