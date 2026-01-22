Кинофестиваль «Маяк» объявил даты проведения
Автор: БК
22 января 2026
Смотр актуального российского кино состоится в Геленджике уже в четвертый раз
Стали известны даты проведения 4-го Фестиваля актуального российского кино «Маяк».
В этом году смотр пройдет в Геленджике с 3 по 8 октября.
Напомним, что гран-при за лучший фильм в 2025 году получила лента ЗДЕСЬ БЫЛ ЮРА Сергея Малкина.
Фото: пресс-служба фестиваля
Самое читаемое
Предварительная касса четверга: «Чебурашка» продолжает лидироватьПодробнее
Предварительная касса уикенда: «Чебурашка 2» удерживает лидерствоПодробнее
Касса четверга: «Марти Великолепный» стартовал с пятого места чартаПодробнее
Okko рассказал о новинках январяПодробнее
Обзор изменений графика релизов на неделе 12–18 января 2026 годаПодробнее
Касса России: пиратские релизы попали в топ-5Подробнее
Заявление БК по поводу пиратских сборов в российском прокатеПодробнее
Wink подвел итоги смотрения в новогодние праздникиПодробнее
В Подмосковье запустили цифровую платформу для киносъемокПодробнее
Дональд Трамп приобрел облигации Netflix и Warner Bros. Discovery после новостей о слиянииПодробнее
Ханс Циммер напишет музыку для сериальной адаптации «Гарри Поттера»Подробнее
Кэтлин Кеннеди ушла с поста главы LucasfilmПодробнее
«Газпром-Медиа Холдинг» рассказал об итогах 2025 годаПодробнее
Netflix и Sony Pictures заключили лицензионную сделку на $7 млрдПодробнее
На форуме CSTB.PRO.MEDIA обсудят, как ИИ меняет кинопроизводствоПодробнее
ТВ-3 подвел итоги смотрения на новогодних праздникахПодробнее
В Москве прошла премьера драмеди «Марти Великолепный»Подробнее
Международная касса: третий «Аватар» остается лидером в мировом прокатеПодробнее
Стартовал прием заявок на конкурс ИИ-анимации к юбилею «Союзмультфильма»Подробнее
Предпродажи уикенда: «Возвращение в Сайлент Хилл» обогнал «Анчартед», а «Левша» – «Волчка»Подробнее