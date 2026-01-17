top banner

Европейская киноакадемия объявила лауреатов своей премии

Автор: Илья Кувшинов

17 января 2026

Главная награда досталась драме «Сентиментальная ценность»

17 января в Берлине состоялась церемония вручения премии Европейской киноакадемии (EFA), которую многие именуют европейским аналогом «Оскара».

Главным триумфатором вечера стала драма СЕНТИМЕНТАЛЬНАЯ ЦЕННОСТЬ Йоакима Триера – картина была удостоена шести статуэток, включая награду за лучший фильм.

В рамках церемонии также был вручен почетный приз за вклад в кинематограф – его получила актриса Лив Ульман.

Список некоторых лауреатов
• Лучший фильм – СЕНТИМЕНТАЛЬНАЯ ЦЕННОСТЬ
• Лучший режиссер – Йоаким Триер (СЕНТИМЕНТАЛЬНАЯ ЦЕННОСТЬ)
• Лучшая актриса – Ренате Реинсве (СЕНТИМЕНТАЛЬНАЯ ЦЕННОСТЬ)
• Лучший актер – Стеллан Скарсгард (СЕНТИМЕНТАЛЬНАЯ ЦЕННОСТЬ)
• Лучший сценарий – СЕНТИМЕНТАЛЬНАЯ ЦЕННОСТЬ
• Лучший анимационный фильм – АРКО

Фото: кадр из фильма СЕНТИМЕНТАЛЬНАЯ ЦЕННОСТЬ

