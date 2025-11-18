top banner

Европейская киноакадемия объявила номинантов на свою премию

Автор: Илья Кувшинов

18 ноября 2025

Лидером по количеству номинаций стала «Сентиментальная ценность» Йоакима Триера

Премия Европейской киноакадемии (EFA), которую многие именуют европейским аналогом «Оскара», объявила список номинантов этого года.

Лидером по количеству номинаций стало драмеди Йоакима Триера СЕНТИМЕНТАЛЬНАЯ ЦЕННОСТЬ, получившее в этом году Гран-при на Каннском кинофестивале. 

Церемония вручения призов состоится в Берлине 17 января.

Список некоторых номинантов

Лучший фильм
• ДНИ ОДИНОЧЕСТВА
• АРКО
• ПЕС БОЖИЙ
• ИЛИ РЕКА ИЛИ СМЕРТЬ!
• ПРОСТАЯ СЛУЧАЙНОСТЬ
• МАЛЕНЬКАЯ АМЕЛИ
• ОЛИВИЯ И НЕВИДИМОЕ ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЕ
• РИФЕНШТАЛЬ
• СЕНТИМЕНТАЛЬНАЯ ЦЕННОСТЬ
• СИРАТ
• ПЕСНИ МЕДЛЕННО ГОРЯЩЕЙ ЗЕМЛИ
• ЗВУК ПАДЕНИЯ
• СКАЗКИ ИЗ МАГИЧЕСКОГО САДА
• ГОЛОС ХИНД РАДЖАБ
• С ХАСАНОМ В ГАЗЕ

Лучший режиссер
• Йоргос Лантимос (БУГОНИЯ)
• Оливер Лаше (СИРАТ)
• Джафар Панахи (ПРОСТАЯ СЛУЧАЙНОСТЬ)
• Маша Шилински (ЗВУК ПАДЕНИЯ)
• Йоаким Триер (СЕНТИМЕНТАЛЬНАЯ ЦЕННОСТЬ)

Лучшая актриса
• Леони Бенеш (НОЧНАЯ СМЕНА)
• Валерия Бруни-Тедески (ДУЗЕ)
• Леа Дрюкер (ДОСЬЕ 137)
• Вики Крипс (ЛЮБИ МЕНЯ НЕЖНО)
• Ренате Реинсве (СЕНТИМЕНТАЛЬНАЯ ЦЕННОСТЬ)

Лучший актер
• Серхи Лопес (СИРАТ)
• Мадс Миккельсен (ПОСЛЕДНИЙ ВИКИНГ)
• Тони Сервилло (ГРАЦИЯ)
• Стеллан Скарсгард (СЕНТИМЕНТАЛЬНАЯ ЦЕННОСТЬ)
• Идан Вайсс (ФРАНЦ)

Лучший сценарий
• СИРАТ
• ПРОСТАЯ СЛУЧАЙНОСТЬ
• ЗВУК ПАДЕНИЯ
• ГРАЦИЯ
• СЕНТИМЕНТАЛЬНАЯ ЦЕННОСТЬ

Полный список номинантов доступен на сайте Европейской киноакадемии.

Фото: кадр из фильма СЕНТИМЕНТАЛЬНАЯ ЦЕННОСТЬ

