Объявлены первые претенденты на премию Европейской киноакадемии

Частичный шорт-лист включает в себя 29 полнометражных картин

Европейская киноакадемия представила первую часть картин, которые будут претендовать на премию организации в 2024 году.

Частичный шорт-лист включает в себя 29 полнометражных картин. Среди них – ЭМИЛИЯ ПЕРЕС Жака Одиара, ВИДЫ ДОБРОТЫ Йоргоса Лантимоса, ГРАФ МОНТЕ-КРИСТО Александра де Ла Пательера и Матьё Делапорта, ПТИЦА Андреи Арнольд, СУБСТАНЦИЯ Корали Фаржа и другие.

Следующую часть претендентов объявят в сентябре. В ближайшее время 5000 членов киноакадемии начнут отсматривать и голосовать за выбранные фильмы.

Финальный список номинантов будет оглашен 5 ноября, а торжественная церемония награждения состоится 7 декабря в швейцарском городе Люцерн.

– KNEECAP, реж. Рич Пеппиатт (Ирландия)

– АРКАДИЯ, реж. Георгиос Зоис (Греция)

– АРМАНД, реж. Хальвдан Ульман Тёндель (Норвегия)

– БЕЗ ВОЗДУХА, реж. Каталин Молдовай (Венгрия)

– БЕССТЫДНЫЙ, реж. Константин Божанов (Швейцария, Болгария, Франция, Тайвань, Индия)

– БОЛЬШОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ, реж. Мигел Гомеш (Португалия, Италия, Франция, Германия, Япония, Китай)

– ВИДЫ ДОБРОТЫ, реж. Йоргос Лантимос (Ирландия, Великобритания, США, Греция)

– ВСЕГДА ЕСТЬ ЗАВТРА, реж. Паола Кортеллези (Италия)

– ГРАФ МОНТЕ-КРИСТО, реж. Александр де Ла Пательер, Матьё Делапорт (Франция)

– ДЕВУШКА С ИГЛОЙ, реж. Магнус фон Хорн (Дания, Польша, Швеция)

– ДЕРЕВНЯ РЯДОМ С РАЕМ, реж. Мо Хараве (Франция, Австрия, Сомали)

– ДЖУЛИ МОЛЧИТ, реж. Леонардо Ван Дейл (Бельгия, Швеция)

– ДРУГОЙ ПУТЬ, реж. Хонас Труэба (Испания, Франция)

– ЖИЗНЬ, реж. Зеки Демиркубуз (Турция)

– ЖИЗНЬ, реж. Маттиас Гласнер (Германия)

– ИСТОРИЯ СУЛЕЙМАНА, реж. Борис Ложкин (Франция)

– КОГДА ЛОМАЕТСЯ СВЕТ, реж. Рунар Рунарссон (Исландия, Нидерланды, Хорватия, Франция)

– МИЛОСЕРДИЕ, реж. Ален Гироди (Франция, Испания, Португалия)

– НЕВИДИМЫЙ БОЙ, реж. Райнер Сарнет (Эстония, Греция, Финляндия, Латвия)

– НЕУМЕЛАЯ РАНА, реж. Селман Наджар (Турция, Франция, Румыния, Испания)

– ОДЕРЖИМАЯ, реж. Северин Фиала, Вероника Франц (Австрия, Германия)

– ПЕРЕХОД, реж. Леван Акин (Швеция, Дания, Франция, Турция, Грузия)

– ПРОСТО ЛЮБОВЬ, реж. Изабель Койшет (Испания)

– ПТИЦА, реж, Андреа Арнольд (Великобритания)

– РОГ, реж. Хайоне Камборда (Испания, Португалия, Бельгия)

– СЕМЯ СВЯЩЕННОГО ИНЖИРА, реж. Мохаммад Расулоф (Иран, Франция, Германия)

– СУБСТАНЦИЯ, реж. Корали Фаржа (Великобритания, США, Франция)

– ТРИ КИЛОМЕТРА ДО КОНЦА СВЕТА, реж. Эмануэль Парву (Румыния)

– ЭМИЛИЯ ПЕРЕС, реж. Жак Одиар (Франция, США)

Фото: кадр из фильма ВИДЫ ДОБРОТЫ