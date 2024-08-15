Объявлены первые претенденты на премию Европейской киноакадемии
Частичный шорт-лист включает в себя 29 полнометражных картин
Европейская киноакадемия представила первую часть картин, которые будут претендовать на премию организации в 2024 году.
Частичный шорт-лист включает в себя 29 полнометражных картин. Среди них – ЭМИЛИЯ ПЕРЕС Жака Одиара, ВИДЫ ДОБРОТЫ Йоргоса Лантимоса, ГРАФ МОНТЕ-КРИСТО Александра де Ла Пательера и Матьё Делапорта, ПТИЦА Андреи Арнольд, СУБСТАНЦИЯ Корали Фаржа и другие.
Следующую часть претендентов объявят в сентябре. В ближайшее время 5000 членов киноакадемии начнут отсматривать и голосовать за выбранные фильмы.
Финальный список номинантов будет оглашен 5 ноября, а торжественная церемония награждения состоится 7 декабря в швейцарском городе Люцерн.
– KNEECAP, реж. Рич Пеппиатт (Ирландия)
– АРКАДИЯ, реж. Георгиос Зоис (Греция)
– АРМАНД, реж. Хальвдан Ульман Тёндель (Норвегия)
– БЕЗ ВОЗДУХА, реж. Каталин Молдовай (Венгрия)
– БЕССТЫДНЫЙ, реж. Константин Божанов (Швейцария, Болгария, Франция, Тайвань, Индия)
– БОЛЬШОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ, реж. Мигел Гомеш (Португалия, Италия, Франция, Германия, Япония, Китай)
– ВИДЫ ДОБРОТЫ, реж. Йоргос Лантимос (Ирландия, Великобритания, США, Греция)
– ВСЕГДА ЕСТЬ ЗАВТРА, реж. Паола Кортеллези (Италия)
– ГРАФ МОНТЕ-КРИСТО, реж. Александр де Ла Пательер, Матьё Делапорт (Франция)
– ДЕВУШКА С ИГЛОЙ, реж. Магнус фон Хорн (Дания, Польша, Швеция)
– ДЕРЕВНЯ РЯДОМ С РАЕМ, реж. Мо Хараве (Франция, Австрия, Сомали)
– ДЖУЛИ МОЛЧИТ, реж. Леонардо Ван Дейл (Бельгия, Швеция)
– ДРУГОЙ ПУТЬ, реж. Хонас Труэба (Испания, Франция)
– ЖИЗНЬ, реж. Зеки Демиркубуз (Турция)
– ЖИЗНЬ, реж. Маттиас Гласнер (Германия)
– ИСТОРИЯ СУЛЕЙМАНА, реж. Борис Ложкин (Франция)
– КОГДА ЛОМАЕТСЯ СВЕТ, реж. Рунар Рунарссон (Исландия, Нидерланды, Хорватия, Франция)
– МИЛОСЕРДИЕ, реж. Ален Гироди (Франция, Испания, Португалия)
– НЕВИДИМЫЙ БОЙ, реж. Райнер Сарнет (Эстония, Греция, Финляндия, Латвия)
– НЕУМЕЛАЯ РАНА, реж. Селман Наджар (Турция, Франция, Румыния, Испания)
– ОДЕРЖИМАЯ, реж. Северин Фиала, Вероника Франц (Австрия, Германия)
– ПЕРЕХОД, реж. Леван Акин (Швеция, Дания, Франция, Турция, Грузия)
– ПРОСТО ЛЮБОВЬ, реж. Изабель Койшет (Испания)
– ПТИЦА, реж, Андреа Арнольд (Великобритания)
– РОГ, реж. Хайоне Камборда (Испания, Португалия, Бельгия)
– СЕМЯ СВЯЩЕННОГО ИНЖИРА, реж. Мохаммад Расулоф (Иран, Франция, Германия)
– СУБСТАНЦИЯ, реж. Корали Фаржа (Великобритания, США, Франция)
– ТРИ КИЛОМЕТРА ДО КОНЦА СВЕТА, реж. Эмануэль Парву (Румыния)
– ЭМИЛИЯ ПЕРЕС, реж. Жак Одиар (Франция, США)
Фото: кадр из фильма ВИДЫ ДОБРОТЫ