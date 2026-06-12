Несколько российских кинематографистов стали новыми членами Европейской киноакакдемии

Всего она насчитывает 5700 участников из 60 стран

Европейская киноакадемия (EFA) представила новых участников организации.

В список попали трое российских кинематографистов – сценарист Екатерина Тирдатова (НАД ВЕЧНЫМ ПОКОЕМ, «Тайный знак», «Склифосовский»), продюсер Сергей Яхонтов (в составе EFA будет представлять Грузию), а также сооснователь компании Stereotactic и продюсер Павел Карыхалин (в составе EFA будет представлять Германию).

Помимо этого, в состав киноакадемии также добавились актеры Вики Крипс, Флоренс Касумба, Инга Ибсдоттер-Лиллеос, режиссеры Йоаким Триер, Марк Казинс, Люкас Донт и многие другие.

Отмечается, что в этом году к EFA присоединились сразу 640 представителей киноиндустрии. Всего академия насчитывает 5700 членов из 60 стран.