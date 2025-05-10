Продюсер Наталья Дрозд и супервайзер анимации Маркел Мартынов стали членами Европейской киноакадемии

В этом году к EFA присоединилось сразу 770 представителей киноиндустрии

Европейская киноакадемия (EFA) представила новых участников организации.

В список попали двое российских кинематографистов – супервайзер анимации студии «Тундра» Маркел Мартынов («Бык холода»), а также продюсер и основатель кинокомпании «Форест-Фильм» Наталья Дрозд (КАНИКУЛЫ, ФРАУ), которая в составе EFA будет представлять Германию.

Помимо этого, в состав киноакадемии также добавились художественный руководитель Берлинале Триша Таттл, актеры Франц Роговский, Ренате Реинсве, Паула Бер, Том Блайт, режиссеры Стивен Долдри, Фатих Акин и многие другие.

Отмечается, что в этом году к EFA присоединилось сразу 770 представителей киноиндустрии.