Европейская киноакадемия объявила номинантов на свою премию
«Минотавр» был удостоен двух упоминаний
Премия Европейской киноакадемии (EFA), которую многие именуют европейским аналогом «Оскара», объявила номинантов этого года.
Драма МИНОТАВР Андрея Звягинцева* была отмечена в двух категориях – за лучшую режиссуру и лучший сценарий. Лидером по количеству номинаций (11) стало ОТЕЧЕСТВО Павла Павликовского.
Церемония вручения премии состоится 16 января в Афинах.
Список некоторых номинантов
Лучший европейский фильм
• ОТЕЧЕСТВО
• ФЬОРД
• СРЕДИ ВОЛН
• ЖЕЛЕЗНЫЙ МАЛЬЧИК
• ДЖИМ КУИН
• ЧЁРНЫЙ ШАР
• ГРАДИВА
• ПИСЬМА ИЗ СТРАНЫ МОЛЧАНИЯ
• ЛЮСИ ПОТЕРЯЛАСЬ
• NAZA
• РЕПЕТИЦИИ РЕВОЛЮЦИИ
• УДЕРЖАТЬ ГОРУ
• ДА ЗДРАВСТВУЕТ КАРМЕН!
• ЛЕГЕНДЫ ЛЕСА
• НЕИЗВЕСТНАЯ ЖЕНЩИНА
Лучший режиссер
• Хавьер Кальво и Хавьер Амбросси (ЧЁРНЫЙ ШАР)
• Кристиан Мунджи (ФЬОРД)
• Павел Павликовский (ОТЕЧЕСТВО)
• Сандра Воллнер (КАЖДЫЙ РАЗ)
• Андрей Звягинцев* (МИНОТАВР)
Лучшая актриса
• Матильда Арсель (НЕИЗВЕСТНАЯ ЖЕНЩИНА)
• Пенелопа Крус (БУНКЕР)
• Сандра Хюллер (ОТЕЧЕСТВО)
• Сандра Хюллер (РОЗА)
• Ренате Реинсве (ФЬОРД)
• Леа Сейду (НЕЖНЫЙ МОНСТР)
Лучший актер
• Сванн Арло (ЧЕЛОВЕК СВОЕГО ВРЕМЕНИ)
• Хавьер Бардем (ЛЮБОВЬ МОЯ)
• Эндрю Скотт (ЭЛЬСИНОР)
• Себастиан Стэн (ФЬОРД)
• Ханнс Цишлер (ОТЕЧЕСТВО)
Лучший сценарий
• ЧЁРНЫЙ ШАР
• ФЬОРД
• ОТЕЧЕСТВО
• КАЖДЫЙ РАЗ
• МИНОТАВР
Полный список номинантов доступен по ссылке.
* Внесен Минюстом в реестр иноагентов.
Фото: кадр из фильма МИНОТАВР