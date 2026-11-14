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Европейская киноакадемия объявила номинантов на свою премию

Автор: БК

14 ноября 2026

«Минотавр» был удостоен двух упоминаний

Премия Европейской киноакадемии (EFA), которую многие именуют европейским аналогом «Оскара», объявила номинантов этого года.

Драма МИНОТАВР Андрея Звягинцева* была отмечена в двух категориях – за лучшую режиссуру и лучший сценарий. Лидером по количеству номинаций (11) стало ОТЕЧЕСТВО Павла Павликовского.

Церемония вручения премии состоится 16 января в Афинах.

Список некоторых номинантов

Лучший европейский фильм
ОТЕЧЕСТВО
ФЬОРД
• СРЕДИ ВОЛН
• ЖЕЛЕЗНЫЙ МАЛЬЧИК
• ДЖИМ КУИН
• ЧЁРНЫЙ ШАР
• ГРАДИВА
• ПИСЬМА ИЗ СТРАНЫ МОЛЧАНИЯ
• ЛЮСИ ПОТЕРЯЛАСЬ
• NAZA
• РЕПЕТИЦИИ РЕВОЛЮЦИИ
• УДЕРЖАТЬ ГОРУ
• ДА ЗДРАВСТВУЕТ КАРМЕН! 
• ЛЕГЕНДЫ ЛЕСА
• НЕИЗВЕСТНАЯ ЖЕНЩИНА

Лучший режиссер
• Хавьер Кальво и Хавьер Амбросси (ЧЁРНЫЙ ШАР)
• Кристиан Мунджи (ФЬОРД)
• Павел Павликовский (ОТЕЧЕСТВО)
• Сандра Воллнер (КАЖДЫЙ РАЗ)
• Андрей Звягинцев* (МИНОТАВР)

Лучшая актриса
• Матильда Арсель (НЕИЗВЕСТНАЯ ЖЕНЩИНА)
• Пенелопа Крус (БУНКЕР)
• Сандра Хюллер (ОТЕЧЕСТВО)
• Сандра Хюллер (РОЗА)
• Ренате Реинсве (ФЬОРД)
• Леа Сейду (НЕЖНЫЙ МОНСТР)

Лучший актер
• Сванн Арло (ЧЕЛОВЕК СВОЕГО ВРЕМЕНИ)
• Хавьер Бардем (ЛЮБОВЬ МОЯ)
• Эндрю Скотт (ЭЛЬСИНОР)
• Себастиан Стэн (ФЬОРД)
• Ханнс Цишлер (ОТЕЧЕСТВО)

Лучший сценарий
ЧЁРНЫЙ ШАР
• ФЬОРД
• ОТЕЧЕСТВО
• КАЖДЫЙ РАЗ
• МИНОТАВР

Полный список номинантов доступен по ссылке

* Внесен Минюстом в реестр иноагентов.

Фото: кадр из фильма МИНОТАВР

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