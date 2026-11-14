Европейская киноакадемия объявила номинантов на свою премию

«Минотавр» был удостоен двух упоминаний

Премия Европейской киноакадемии (EFA), которую многие именуют европейским аналогом «Оскара», объявила номинантов этого года.

Драма МИНОТАВР Андрея Звягинцева* была отмечена в двух категориях – за лучшую режиссуру и лучший сценарий. Лидером по количеству номинаций (11) стало ОТЕЧЕСТВО Павла Павликовского.

Церемония вручения премии состоится 16 января в Афинах.

Список некоторых номинантов

Лучший европейский фильм

• ОТЕЧЕСТВО

• ФЬОРД

• СРЕДИ ВОЛН

• ЖЕЛЕЗНЫЙ МАЛЬЧИК

• ДЖИМ КУИН

• ЧЁРНЫЙ ШАР

• ГРАДИВА

• ПИСЬМА ИЗ СТРАНЫ МОЛЧАНИЯ

• ЛЮСИ ПОТЕРЯЛАСЬ

• NAZA

• РЕПЕТИЦИИ РЕВОЛЮЦИИ

• УДЕРЖАТЬ ГОРУ

• ДА ЗДРАВСТВУЕТ КАРМЕН!

• ЛЕГЕНДЫ ЛЕСА

• НЕИЗВЕСТНАЯ ЖЕНЩИНА

Лучший режиссер

• Хавьер Кальво и Хавьер Амбросси (ЧЁРНЫЙ ШАР)

• Кристиан Мунджи (ФЬОРД)

• Павел Павликовский (ОТЕЧЕСТВО)

• Сандра Воллнер (КАЖДЫЙ РАЗ)

• Андрей Звягинцев* (МИНОТАВР)

Лучшая актриса

• Матильда Арсель (НЕИЗВЕСТНАЯ ЖЕНЩИНА)

• Пенелопа Крус (БУНКЕР)

• Сандра Хюллер (ОТЕЧЕСТВО)

• Сандра Хюллер (РОЗА)

• Ренате Реинсве (ФЬОРД)

• Леа Сейду (НЕЖНЫЙ МОНСТР)

Лучший актер

• Сванн Арло (ЧЕЛОВЕК СВОЕГО ВРЕМЕНИ)

• Хавьер Бардем (ЛЮБОВЬ МОЯ)

• Эндрю Скотт (ЭЛЬСИНОР)

• Себастиан Стэн (ФЬОРД)

• Ханнс Цишлер (ОТЕЧЕСТВО)

Лучший сценарий

• ЧЁРНЫЙ ШАР

• ФЬОРД

• ОТЕЧЕСТВО

• КАЖДЫЙ РАЗ

• МИНОТАВР

Полный список номинантов доступен по ссылке.

* Внесен Минюстом в реестр иноагентов.

Фото: кадр из фильма МИНОТАВР