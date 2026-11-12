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Выход игры GTA VI может повлиять на кинопрокатный и стриминговый рынок по всему миру

Автор: БК

12 ноября 2026

Предзаказы игры в России увеличивается в среднем на 21% еженедельно

Уже 19 ноября на консолях PlayStation 5 и Xbox Series X|S выходит Grand Theft Auto VI – одна из самых ожидаемых игр года. Аналитики предполагают, что релиз Rockstar Games может повлиять не только на игровую индустрию, но и на весь рынок развлечений, перетянув на себя внимание кинозрителей и пользователей стриминговых сервисов.

Мировой релиз GTA VI приходится на довольно насыщенный период для кино- и телеиндустрии. На это время запланированы премьеры СКРУДЖА с Джонни Деппом и ГОЛОДНЫХ ИГР: РАССВЕТ ЖАТВЫ, а также выход новых сезонов сериалов «Властелин колец: Кольца власти», «Шершни» и «Перси Джексон и Олимпийцы». По мнению экспертов, масштаб релиза способен повлиять на распределение свободного времени аудитории. Прохождение основной сюжетной кампании, как ожидается, займет около 80 часов, а открытый игровой мир и предполагаемый многопользовательский режим будут стимулировать пользователей возвращаться к игре.

Наиболее серьезная конкуренция ожидается на зарубежном рынке стриминга: игровые консоли напрямую соперничают с онлайн-кинотеатрами за время, которое зрители проводят перед телевизорами. В PricewaterhouseCoopers полагают, что GTA VI может заметно повлиять на показатели потребления контента в четвертом квартале. Американские дистрибьюторы пока оценивают потенциальные последствия осторожнее: предпродажи ГОЛОДНЫХ ИГР выглядят уверенно, тогда как слабый стартовый интерес к СКРУДЖУ вряд ли можно объяснить исключительно выходом игры. Тем не менее влияние проекта Rockstar может сохраниться и в декабре, когда в США запланированы премьеры новых МСТИТЕЛЕЙ и триквела ДЮНЫ – предположительно, часть аудитории может отложить знакомство с игрой до рождественских праздников.

Несмотря на то что официально приобрести GTA VI в России не получится (Sony и Microsoft приостановили деятельность на российском рынке еще в 2022 году), это не означает, что отечественные игроки останутся без доступа к новинке. По данным свежего исследования, с середины октября число пользователей, оформляющих покупку или предзаказ игры, увеличивается в среднем на 21% еженедельно. Количество поисковых запросов за последние три месяца выросло еще заметнее – на 94%.

Учитывая мировые тенденции и популярность игровой франшизы в России, есть вероятность, что выход GTA VI повлияет и на распределение внимания отечественной аудитории. Среди громких кинорелизов, ориентированных на молодую аудиторию и запланированных на 19 ноября – семейная комедия ДЕДМОБИЛЬ с Юрием Стояновым, биографическая драма РОККИ – ЭТО Я и нашумевший документальный фильм УВИДЕТЬ ВСЕ.

Фото: кадр из игры Grand Theft Auto VI

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