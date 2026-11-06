«Падает снег» примет участие в конкурсе фестиваля в Италии

Ferrara Film Festival пройдет с 26 по 30 ноября

Режиссерский дебют Евгении Громовой ПАДАЕТ СНЕГ попал в конкурсную программу 11-го Международного кинофестиваля в Ферраре, который пройдет с 26 по 30 ноября.

В центре сюжета картины – молодая писательница Сандра, которая презентует свой дебютный роман «Падает снег» в Париже. Среди гостей она встречает незнакомца, который напоминает ей о тайне из прошлого. В поисках ответов она летит в Петербург и находит там свою точную копию – Сашу, работающую в книжном магазине и мечтающую стать писательницей. Встреча двойников может привести к неожиданным последствиям.

Ferrara Film Festival – один из самых динамично развивающихся смотров Европы, проходящий в атмосфере старинного итальянского города Феррара, внесенного в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Фестиваль имеет официальный статус IMDb Qualifier.

В российский прокат ПАДАЕТ СНЕГ выйдет с 21 января. Дистрибьютор – «Экспонента Фильм».

Фото: кадр из фильма ПАДАЕТ СНЕГ