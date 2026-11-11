Внутри Netflix нарастает недовольство стратегией генерального директора Теда Сарандоса

Сотрудники стриминга утверждают, что платформа превращается в «еще одну голливудскую студию»

Уход главы контентного подразделения Белы Баджарии, увольнение около тысячи сотрудников и назначение Питера Райса на пост директора по контенту не сняли напряженности внутри Netflix. Как выяснил Deadline, группа бывших и действующих руководителей подразделений компании все активнее выступает против стратегии одного из генеральных директоров стриминга Теда Сарандоса.

По информации издания, недовольные разделились на два лагеря: одних беспокоит падение стоимости акций Netflix, потерявших за год более 45%, другие считают, что компания постепенно отказывается от принципов, которые обеспечили ей успех. По их мнению, стриминг отошел от прежней жесткой системы управления, ориентированной на эффективность и результаты, и превратился в «еще одну голливудскую студию», где успех внутри компании все больше зависит от внутренних связей и близости к Сарандосу, а также от поддержки его творческих предпочтений.

Критики утверждают, что глава Netflix все больше ориентируется на престижные проекты, звезд первой величины и традиции старого Голливуда. При этом финансовое положение стриминга остается устойчивым: у него практически нет долгов, операционная рентабельность составляет 31%, а масштабы бизнеса и показатели удержания аудитории остаются одними из лучших в отрасли.

Однако вопросы возникают и к самой контентной стратегии. Аналитик Рич Гринфилд из Lightshed Partners обратил внимание на то, что Сарандос на протяжении многих лет лично формировал принципы работы контентного подразделения. Поэтому он поставил под сомнение подход, при котором ответственность за недостаточные результаты возлагается на ушедших руководителей Белу Баджарию и Дэна Лина, а не на стратегию, которую определял сам Сарандос.

Пока недовольные не предпринимают прямых действий против руководителя, но обсуждают возможность привлечь к ситуации сооснователя Netflix Рида Хастингса. Предполагается, что влиятельный представитель прежней команды мог бы убедить его вмешаться, после чего Хастингс обратился бы к совету директоров с рекомендацией сменить руководство компании. В качестве возможных посредников рассматриваются бывшая глава Paramount+ Синди Холланд, экс-руководитель продуктового направления Netflix Тодд Йеллин и экс-руководитель направления документального и независимого кино Netflix Лиза Нисимура. Особые надежды возлагаются на Йеллина, который сохраняет близкие отношения с Хастингсом и, по мнению собеседников Deadline, лучше остальных способен привлечь его внимание. При этом ни один из трех бывших руководителей официально не присоединился к оппозиции.

Сам Хастингс, покинувший Netflix в этом году спустя почти 30 лет работы, пока не демонстрирует готовности возвращаться к управлению. В недавнем интервью заявил, что хотел бы оставаться вовлеченным в дела компании, но считает, что нынешнее руководство способно самостоятельно справиться с проблемами. Источник, близкий к Netflix, также утверждает, что отношения медиаменеджера с Сарандосом и вторым генеральным директором Грегом Питерсом остаются крепкими, а планов возвращения сооснователя нет.