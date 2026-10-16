Netflix сменил директора по контенту

Преемником Белы Баджарии станет бывший глава Fox Searchlight и 21st Century Fox Питер Райс

В руководстве Netflix происходят серьезные перестановки – платформа объявила об уходе Белы Баджарии, которая последние три года занимала пост директора по контенту.

Баджария проработала в Netflix десять лет. За это время под ее руководством выходили такие сериалы, как «Бриджертоны», «Игра в кальмара», «Очень странные дела» и «Уэнздей», а также полнометражные ленты КЕЙПОП-ОХОТНИЦЫ НА ДЕМОНОВ и ФРАНКЕНШТЕЙН. Она также участвовала в развитии направления прямых трансляций, в том числе спортивных мероприятий.

Ее преемником станет Питер Райс, имеющий огромный опыт работы в медиабизнесе. Он возглавлял Fox Searchlight и 21st Century Fox, а затем руководил подразделением Disney General Entertainment Content, объединявшим телевизионные активы компании. В 2022 году Райс покинул Disney после увольнения генеральным директором Бобом Чапеком. Инсайдеры утверждали, что причиной могло стать соперничество за пост главы корпорации. После ухода из Disney Райс сосредоточился на продюсерской деятельности, работая над проектами Sony и A24, а также грядущими летними Олимпийскими и Паралимпийскими играми 2028 года в Лос-Анджелесе.

Смена руководства происходит на фоне масштабных сокращений в Netflix: на этой неделе компания уволила около 1000 сотрудников – примерно 6% штата. Среди них оказались вице-президент киноподразделения Даг Белград и директор по фильмам Шерум Ким.