Директор смотра Тьерри Фремо добивается привоза нового фильма Джоэла Коэна на Лазурный берег

Стриминговый сервис Netflix рассматривает возможность возвращения на Каннский кинофестиваль в 2027 году. По информации Variety, Тед Сарандос ранее выражал надежду, что платформа сможет подготовить «что-то особенное» к юбилейному смотру. Тем временем директор фестиваля Тьерри Фремо уже больше года добивается включения в программу новой картины Джоэла Коэна ПИКОВЫЙ ВАЛЕТ (Jack of Spades).

Однако после приобретения Netflix прав на фильм его перспективы участия в конкурсе оказались под вопросом. По правилам Каннского фестиваля, все картины, претендующие на «Золотую пальмовую ветвь», должны получить кинотеатральный прокат во Франции. Это обязывает стриминг выдерживать 15-месячное окно между выходом фильма в кинотеатрах и его появлением на платформе для французских подписчиков. Netflix не готова принимать такие условия, а организаторы фестиваля не намерены менять регламент.

Единственным вариантом остается внеконкурсный показ, однако для Сарандоса такой формат до сих пор был неприемлем. Фремо пытается убедить Netflix, что премьера вне конкурса может быть не менее престижной, приводя в пример УБИЙЦ ЦВЕТОЧНОЙ ЛУНЫ Мартина Скорсезе и МИССИЮ НЕВЫПОЛНИМА: ФИНАЛЬНУЮ РАСПЛАТУ с Томом Крузом, которые также были представлены в Каннах вне конкурсной программы.

Дополнительные возможности для сближения сторон может открыть недавнее назначение Питера Райса на пост директора по контенту Netflix. Он давно знаком с Фремо еще со времен работы в Fox Searchlight и поддерживает отношения с руководством фестиваля. Кроме того, возвращение в Канны может помочь самой платформе укрепить позиции в сегменте престижного авторского кино после ухода ряда известных постановщиков.

Последний раз Netflix представляла собственные фильмы на Круазетт в 2017 году – тогда в Каннах показали ОКЧУ Пон Джун-хо и ИСТОРИИ СЕМЬИ МАЙРОВИЦ Ноа Баумбаха. Их участие вызвало протесты французских кинотеатральных сетей и побудило организаторов годом позже изменить регламент.