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Правительство доработало законопроект об освобождении от НДС для ИП в сфере кино

Автор: БК

13 ноября 2026

Об этом сообщил вице-премьер – министр финансов России Антон Силуанов

Вице-премьер – министр финансов России Антон Силуанов сообщил на заседании правительства, что поправки к проекту федерального бюджета на 2027 год и на плановый период 2028 и 2029 годов были одобрены ко второму чтению в Госдуме.

Также был доработан законопроект по реализации основных направлений налоговой политики. «Изменения учитывают предложения бизнеса, заинтересованных ведомств и регионов, а также предусматривают исполнение поручений Президента и Правительства РФ», – подчеркнул Силуанов.

В рамках законопроекта предусматривается освобождение от НДС для индивидуальных предпринимателей, осуществляющих производство кинопродукции. Напомним, что сейчас такая льгота действует только для организаций – юридических лиц.

Законопроект также включен на рассмотрение Госдумой в первом чтении. Дата пока не определена.

Фото: Magnific

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