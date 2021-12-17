На российское кино в следующем году дополнительно выделят 5,5 млрд рублей

Об этом сообщил Михаил Мишустин

Михаил Мишустин встретился с членами правительственного совета по развитию отечественного кинематографа, сообщает «Российская газета». На встрече премьер-министр сообщил, что в следующем году на поддержку российского кино дополнительно направят 5,5 млрд рублей. Из них — 4 млрд получит Фонд кино на поддержку зрительского кино, а 1,5 млрд — Министерство культуры. Всего в 2022 году киноиндустрия страны, со слов Мишустина, получит не менее 17 млрд.

Глава кабмина напомнил, что на рассмотрении в Госдуме находится законопроект о финансировании за счет бюджета дебютных и неигровых фильмов, а также картин с авторской анимацией. «Такое кино окупается не сразу, и найти средства на него без поддержки государства практически невозможно», — отметил Мишустин.

Глава кабмина предложил установить «единый KPI по тому, что такое хорошее российское кино, и распределить систему господдержки и возможности поддержки частных инвестиций более справедливо». По мнению Мишустина, кино, снятое на госсредства, должно быть ответственным и объединять общество на основе традиционных ценностей.

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