Господдержка кинопроизводства может быть слегка увеличена в 2026 году

29 сентября в Госдуму был внесен законопроект о федеральном бюджете на ближайшие три года

29 сентября в Государственную Думу был внесен законопроект о федеральном бюджете на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов.

Согласно пояснительной записке к бюджету, субсидии министерства культуры на кинематографию в 2026 году слегка увеличатся и достигнут 4,242 млрд рублей (4,192 млрд в 2025-м). В 2027-2028 годах их размер составит 4,122 млрд.

Отдельным пунктом выделена поддержка производства национальных фильмов, направленных на укрепление духовно-нравственных ценностей. Субсидия останется прежней и составит 460 млн рублей в 2026-2028 годах.

Бюджет Фонда кино также может подрасти – с 10,2 млрд рублей в 2025 году до 11,85 млрд в 2026 году. Заявленная сумма на 2027 и 2028 годы – по 11,2 млрд.

Субсидия Институту развития интернета (АНО «ИРИ») в 2026 году – 25,96 млрд рублей. В планах на 2027 и 2028 годы также запланирован небольшой прирост – суммы составят примерно по 26 млрд рублей. Напомним, что в 2025 году господдержка ИРИ составила 25,335 млрд.

Отмечается, что Госдума может рассмотреть проект федерального бюджета на 2026–2028 годы в первом чтении 22 октября.

Фото: Freepik