Предпродажи праздничного уикенда: «Буратино» и «Простоквашино» продолжают борьбу за второе место

В данный момент рынок стоит на пороге, возможно, самой кассовой «Новогодней битвы» в современной истории. Осознавая важность момента, мы продолжаем отлеживать предварительные продажи билетов на проекты ЧЕБУРАШКА 2 (CP), ПРОСТОКВАШИНО (AK) и БУРАТИНО (NMG). Широкий прокат всех трех фильмов начнется 1 января 2026 года.

Новые данные в таблице – показатели картин по данным ЕАИС на 00-00 29 декабря. Как можно заметить, в сравнении с данными на 18:00 24 декабря все три ленты увеличили свои предварительные сборы примерно в три с половиной раза. ЧЕБУРАШКА 2 по-прежнему выступает лидером. В свою очередь, ПРОСТОКВАШИНО и БУРАТИНО борются за второе место. В минувшее воскресенье вперед вырвалась новинка от «НМГ Кинопрокат».

Фильм Дата Уровень предпродаж (млн рублей) ЧЕБУРАШКА 2 29.12.25 168,878 БУРАТИНО 29.12.25 74,597 ПРОСТОКВАШИНО 29.12.25 72,783 ЧЕБУРАШКА 2 24.12.25 56,710 ПРОСТОКВАШИНО 24.12.25 24,625 БУРАТИНО 24.12.25 23,359

Фото: кадр из фильма БУРАТИНО

29.12.2025 Автор: Никита Никитин