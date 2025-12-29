Предпродажи праздничного уикенда: «Буратино» и «Простоквашино» продолжают борьбу за второе место
Сравниваем предстартовые показатели ключевых новинок с конкурентами
В данный момент рынок стоит на пороге, возможно, самой кассовой «Новогодней битвы» в современной истории. Осознавая важность момента, мы продолжаем отлеживать предварительные продажи билетов на проекты ЧЕБУРАШКА 2 (CP), ПРОСТОКВАШИНО (AK) и БУРАТИНО (NMG). Широкий прокат всех трех фильмов начнется 1 января 2026 года.
Новые данные в таблице – показатели картин по данным ЕАИС на 00-00 29 декабря. Как можно заметить, в сравнении с данными на 18:00 24 декабря все три ленты увеличили свои предварительные сборы примерно в три с половиной раза. ЧЕБУРАШКА 2 по-прежнему выступает лидером. В свою очередь, ПРОСТОКВАШИНО и БУРАТИНО борются за второе место. В минувшее воскресенье вперед вырвалась новинка от «НМГ Кинопрокат».
|
Фильм
|
Дата
|
Уровень предпродаж
(млн рублей)
|ЧЕБУРАШКА 2
|29.12.25
|168,878
|БУРАТИНО
|29.12.25
|74,597
|ПРОСТОКВАШИНО
|29.12.25
|72,783
|ЧЕБУРАШКА 2
|24.12.25
|56,710
|ПРОСТОКВАШИНО
|24.12.25
|24,625
|БУРАТИНО
|24.12.25
|23,359
Фото: кадр из фильма БУРАТИНО
Еще больше новостей на нашем официальном канале в Telegram
29.12.2025 Автор: Никита Никитин