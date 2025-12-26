Комедия «Праздники» получит четвертый сезон

Режиссером комедии вновь выступит Борис Дергачев

История о семье Пыжовых обзаведется еще одним продолжением – телеканал ТНТ объявил о том, что сериал «Праздники» продлен на четвертый сезон.

Действие проекта будет разворачиваться сразу по окончании третьего – в семье очередное прибавление, и это событие собирает всех вместе. Праздники остаются точками притяжения, но привычные роли внутри семьи начинают смещаться: старшие учатся жить в новом статусе, а младшие – справляться с ответственностью.

Производством сериала занимается продюсерская компания Russian Code и кинокомпания 1-2-3 Production. В четвертом сезоне к своим ролям вернутся все ключевые актеры проекта, а режиссером вновь выступит Борис Дергачев.

Напомним, что по итогам показа третий сезон «Праздников» стал самым сильным за всю историю проекта – средняя доля за показ составила 16,8%.

Фото: пресс-служба ТНТ