top banner

Комедия «Праздники» получит четвертый сезон

Автор: БК

26 декабря 2025

Режиссером комедии вновь выступит Борис Дергачев

История о семье Пыжовых обзаведется еще одним продолжением – телеканал ТНТ объявил о том, что сериал «Праздники» продлен на четвертый сезон.

Действие проекта будет разворачиваться сразу по окончании третьего – в семье очередное прибавление, и это событие собирает всех вместе. Праздники остаются точками притяжения, но привычные роли внутри семьи начинают смещаться: старшие учатся жить в новом статусе, а младшие – справляться с ответственностью.

Производством сериала занимается продюсерская компания Russian Code и кинокомпания 1-2-3 Production. В четвертом сезоне к своим ролям вернутся все ключевые актеры проекта, а режиссером вновь выступит Борис Дергачев.

Напомним, что по итогам показа третий сезон «Праздников» стал самым сильным за всю историю проекта – средняя доля за показ составила 16,8%.

Фото: пресс-служба ТНТ

Новости Рецензии Кино TV online

Самое читаемое

Предварительная касса уикенда: главным релизом уикенда стали «Елки 12»
Подробнее
Обзор изменений графика релизов на неделе 15–21 декабря 2025 года
Подробнее
Прогноз кассовых сборов России на уикенде 25-28 декабря
Подробнее
Предпродажи праздников и уикенда: «Чебурашка 2» опережает всех, «Простоквашино» второй
Подробнее
Касса четверга: новые «Елки» возглавили прокат
Подробнее
Сердце сходит с ума: итоги российского онлайн-проката в ноябре 2025 года
Подробнее
Бывшие боссы Neon запустят собственный лейбл на Warner Bros.
Подробнее
Касса России: «Елки 12» возглавили прокат
Подробнее
«Олдскул» стал самой популярной сериальной новинкой 2025 года среди россиян
Подробнее
Okko подвел итоги 2025 года
Подробнее
Российская киноиндустрия должна начинать капитализировать новогоднее настроение уже в ноябре
Подробнее
Новинки января в онлайн-кинотеатре «Амедиатека»
Подробнее
Премия «Золотой Орел» объявила номинантов
Подробнее
Никиту Михалкова вновь переизбрали председателем Союза кинематографистов России
Подробнее
Стали известны лауреаты фестиваля «Дни короткометражного кино»
Подробнее
Чебурашка над пропастью: итоги Международного кинорынка и форума «Российский кинобизнес»
Подробнее
Сериал «Ландыши» может получить третий сезон
Подробнее
Комедии «Олдскул» и «Хутор» продлены еще на два сезона
Подробнее
Обзор новинок проката на уикенде 25–28 декабря
Подробнее
В Москве состоялась премьера музыкальной сказки «Буратино»
Подробнее

Новости по теме

ТНТ подвел итоги 2025 года
Подробнее
ТНТ готовит переосмысление «Мастера и Маргариты» в качестве следующего новогоднего фильма
Подробнее
ТНТ направит первые 5 млн рублей с проката «Простоквашино» на развитие деревни
Подробнее
1-2-3 Production запустил военно-исторический проект совместного производства со странами СНГ
Подробнее
В Москве прошла презентация нового сезона телеканала ТНТ
Подробнее