«Кинопоиск», «Иви» и «Билайн» оштрафованы за ЛГБТ*-пропаганду в сериале «Галгос»

Таганский суд Москвы оштрафовал генерального директора «Кинопоиска» Александра Дунаевского, заместителя генерального директора по контенту «Иви» Ивана Гринина и директора департамента медийного контента «Билайна» Ирину Терехову из-за ЛГБТ*-контента. Об этом сообщает телеграм-канал «Осторожно, новости».

Поводом для составления протоколов стал испанский сериал «Галгос», в котором нашли признаки демонстрации нетрадиционных сексуальных отношений. Драма рассказывает о наследниках миллиардера, которые втягиваются в войну за бизнес-империю.

Сумма штрафа для Дунаевского составила 250 тыс рублей, а для Гринина и Тереховой – по 200 тыс рублей. Представили топ-менеджеров, в свою очередь, пояснили, что онлайн-кинотеатры выполнили все требования Роскомнадзора и убрали указанный проект с платформ.

Отмечается, что всего Роскомнадзор составил протоколы на семерых представителей онлайн-кинотеатров, некоторые из них будут рассмотрены позднее.

* Верховный суд признал «международное общественное движение ЛГБТ» экстремистской организацией и запретил его деятельность на территории России.

Фото: промо-кадр из сериала «Галгос»