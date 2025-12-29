Онлайн-кинотеатр «Иви» рассказал о новинках января

«Два мира, одно желание», «Авиатор» и аниме

В числе новинок, которые появятся в онлайн-кинотеатре «Иви» в январе – турецкая мелодрама ДВА МИРА, ОДНО ЖЕЛАНИЕ с Ханде Эрчел, анимационный экшн АГЕНТ ВРЕМЕНИ: ГЛАВА ИНДУ. ФИЛЬМ и фантастическая драма АВИАТОР по книге Евгения Водолазкина.

Кроме того, зрителей стриминга ждут комедия ЛЫСЫЙ НЯНЬ с Никитой Панфиловым, свежие азиатские проекты, а также многое другое.

Уже на сервисе:

СЕМЬЯНИН (комедия, реж. Дмитрий Власкин)

Георгию исполняется сорок пять. У него своя фабрика игрушек, шикарный дом и беспечная холостяцкая жизнь. Но однажды, впав в меланхолию, он начинает тосковать по семье, которой у него никогда не было. Уже на следующий день Георгий просыпается женатым человеком с двумя детьми-школьниками и очаровательным корги. Все знакомые, подчиненные и даже строгая мама Гоши убеждены, что он давным-давно обзавелся прекрасной семьей.

ЯГА НА НАШУ ГОЛОВУ (фэнтезийная комедия, реж. Александр Войтинский)

У десятилетнего Пети появляется новая воспитательница, и он сразу понимает: она не такая, как все. На самом деле его странная, ворчливая, но обаятельная няня – легендарная волшебница Яга, потерявшая свою ступу. Спрятавшись среди людей, она надеется вернуться в волшебный мир. Теперь именно Петя должен помочь ей одолеть Кощея, а Яга, в свою очередь, научит парнишку не только управлять метлой, но и смело смотреть в лицо жизненным трудностям.

МАЖОР В ДУБАЕ (боевик, реж. Егор Чичканов)

Игорь Соколовский оставил в прошлом замашки мажора, завязав с безумными приключениями, и наслаждался семейной жизнью в Сочи. Но спокойствие длилось ровно до тех пор, пока его лучший друг Ваня не решил стать крипто-гением. В погоне за легкими деньгами на свадьбу он махнул в Дубай и благополучно угодил в лапы к мошенникам, которые оказались покруче любого сочинского авторитета. Поменяв шлепки на бронежилет, Игорь вылетает вытаскивать друга из передряги. Впереди – безумные гонки по пустыне, «гостеприимные» местные бандиты, сомнительные красотки и международная афера, в которой Мажору предстоит не только спасти Ваню, но и вспомнить, что он все еще лучший в мире по выходу из самых нелепых ситуаций.

ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ СИТУАЦИЯ (триллер, реж. Хан Джэ-рим)

Отец и маленькая дочь сталкиваются в аэропорту с неприятным незнакомцем, задающим странные вопросы. К сожалению, он оказывается их попутчиком. А также – безумным биологом, который недавно записал видео с угрозой теракта. Ему удается пронести в самолет образец свирепого вируса. Симптомы заражения проявляются очень быстро: под угрозой теперь все вокруг, включая пилотов. Пока люди на борту борются за выживание, детектив полиции на земле собирает информацию о неизвестной заразе.

МАША И МЕДВЕДИ (семейная комедия, реж. Антонина Руже)

Маша – не по годам серьезная и рассудительная девочка. Ваня – ее озорной и веселый младший брат. Они ссорятся почти каждый день, но ничто так не сближает, как непредвиденные волшебные испытания! Отправившись за город к бабушке, Маша и Ваня попадают в удивительный лес, где их ждет встреча с говорящими медведями, великаном, Кикиморой и другими сказочными героями. Но главное – им предстоит путешествие навстречу крепкой дружбе.

ГОРЫНЫЧ (фэнтезийный мюзикл, реж. Дмитрий Хонин)

Отважный моряк Алексей Алехин неожиданно для себя выясняет, что настоящая сказка – это сплошные передряги и опасности. Случайно оказавшись в неизвестном княжестве, он сразу же спасает осиротевшего детеныша дракона. После этого его приключения только начинаются: нужно исцелить от смертельной тоски князя Филимона, одолеть в поединке непобедимого богатыря по прозвищу Бамбула, а также отразить угрозы внешних захватчиков и помешать коварным предателям. И, словно в довершение всего, в его судьбе впервые появляется принцесса. Справляться с трудностями герою будет помогать преданный Горыныч, который считает Леху семьей.

C 29 декабря:

БРИДЖИТ ДЖОНС. БЕЗ УМА ОТ МАЛЬЧИШКИ (мелодрама, реж. Майкл Моррис)

Несколько лет назад Бриджит Джонс пережила смерть любимого мужа – Марк Дарси погиб во время гуманитарной миссии в Судане. Пытаясь жить дальше, Бриджит выходит на работу и даже устанавливает приложение для знакомств, благодаря которому в ее жизни появляется молодой красавчик. Теперь матери-одиночке нужно как-то совмещать дом, работу и романтические отношения, поддерживать сына, которому остро не хватает отца, а также противостоять осуждению идеальных мамочек из его школы.

НОВОГОДНИЕ ИСТОРИИ ЗВЕРУШЕК (анимационный, реж. Камилль Альмерас, Джейлан Бейоглу, Наталья Чернышева)

Волшебные сказки об удивительных приключениях животных и людей со всего света, празднующих Новый год и приход зимы. Вместе они узнают о том, как важно помогать друг другу, быть щедрыми и добрыми, верить в чудеса и ценить красоту природы.

«Ничья в пользу КГБ» (детектив, реж. Михаил Вассербаум)

Майору КГБ Григорьеву поручают немедленно найти портфель и обезвредить угрозу. Но на его пути уже встают агенты ЦРУ, получившие задание найти те же документы, чтобы использовать их для срыва саммита. В смертельной гонке Григорьеву необходимо опередить противника, чтобы предотвратить катастрофу, способную перечеркнуть надежды на мир.

«Двойник» (мелодрама, реж. Лю Хаочжэ, Бай Юньмо, Ма Сяо)

Счастливая жизнь Сюэ Фан Фэй, дочери провинциального чиновника, рушится в один миг. Ее собственный муж Шэнь Юйжун, движимый жаждой власти и богатства, вместе с принцессой Нин предает ее и закапывает заживо в лесу. Чудом выбравшись из могилы, Фан Фэй получает шанс на новую жизнь под именем Цзян Ли. Она возвращается в столицу и начинает под новой личностью претворять в жизнь план мести, воспользовавшись помощью влиятельного, но отстраненного герцога Сяо Хэна, у которого свои мотивы. Их союз, начавшийся как взаимовыгодное партнерство в сложной игре против общих врагов, постепенно становится для обоих чем-то большим.

С 30 декабря:

ЛУДА: ДУХ ЛЕСА (анимационный, реж. Патрик Ван, Вик Ван)

Пытаясь найти родителей, отважная Лаки встречает юного демона Луду. Новые знакомые вместе исследуют лес, полный опасностей и испытаний, помогают друг другу и постепенно становятся настоящими друзьями. Когда Лаки выясняет, что Луда действовала в собственных интересах, она оказывается перед непростым выбором. Приключенческое фэнтези о дружбе и доверии.

ЛЫСЫЙ НЯНЬ (комедия, реж. Алиса Шитикова)

Бывалому спецназовцу поручают найти украденную программу государственной важности, спрятанную в доме многодетной семьи. Совершенно не приспособленному к заботе о детях майору предстоит устроиться нянем ребят, которые не упустят возможности напакостить ему и его напарнице из ФСБ.

«Re: Zero. Жизнь с нуля в альтернативном мире» (аниме, реж. Масахару Ватанабэ, Есинобу Токумото, Кадзуоми Кога)

Возвращаясь из магазина, неприметный паренек Субару Нацуки внезапно перемещается в альтернативную реальность. Он встречает красивую полуэльфийку в сопровождении духа-кота, совершает парочку добрых дел и быстро погибает. Но сразу после смерти Субару возвращается в недалекое прошлое. Теперь каждый раз, когда его кто-то убивает, возникает петля времени. И только он один помнит, что произошло накануне. Субару использует эту способность, чтобы победить новых врагов, освоиться в магическом мире и приоткрыть тайны местных обитателей.

С 31 декабря:

АЛИСА В СТРАНЕ ЧУДЕС (мюзикл, реж. Юрий Хмельницкий)

Пятнадцатилетняя Алиса попадает в Страну Чудес – мир, где нет времени, а солнце всегда в зените. Среди жителей она встречает своих близких и друзей, но никто из них ее не узнает. Чтобы вернуться домой, Алисе предстоит преодолеть море собственных слез, коварные тропы волшебного леса и смертельно опасную лавину, а также обрести любовь и спасти Страну Чудес от катастрофы. Захватывающее семейное фэнтези с Анной Пересильд, Милошем Биковичем, Паулиной Андреевой и Ириной Горбачевой.

МЫШИНЫЙ ПЕРЕПОЛОХ (комедия, реж. Хенрик Мартин Дальсбаккен)

В канун Рождества дружная семья мышей заканчивает приготовления к празднику в своем большом загородном доме. Неожиданно к ним вторгаются незваные гости – люди. Для мышей это тревожный сигнал: все их следы нужно срочно скрыть. Упрямые мыши не готовы сдавать позиции и уступать дом. Хвостатые полны решительности прогнать двуногих захватчиков.

НЕВЕРОЯТНЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШУРИКА (новогодняя комедия, реж. Роман Ким, Миша Семичев)

Шурик сидит на скамейке и рассказывает случайным прохожим невероятную историю любви всей своей жизни – студентки, комсомолки и просто красавицы Нины.

Со 2 января:

ДВА МИРА, ОДНО ЖЕЛАНИЕ (мелодрама, реж. Кетче)

На первый взгляд, между Бильге и Джаном нет ничего общего: он – увлеченный археолог с мировым именем, она – прагматичный и успешный юрист. Впервые судьба свела их еще в детстве, когда обычная дружба переросла в нечто новое, раз и навсегда связавшее их сердца. Дальнейшая жизнь разбросала Бильге и Джана по разным направлениям, чтобы однажды снова свести вместе и устроить их чувствам настоящую проверку.

С 4 января:

«Мастера на все руки выгнали из отряда героев» (аниме, реж. Хироюки Канбэ)

Орн, когда-то искусный фехтовальщик, принял на себя роль зачарователя, чтобы восполнить важный пробел в группе Героя. Однако однажды лидер отряда внезапно изгоняет его, заявляя, что его навыков недостаточно. Бывшие товарищи по оружию клеймят его «слабаком» и «мастером на все руки, но ни в чем не преуспевшим», без колебаний выгоняя его прочь. Но Орн не собирается сдаваться. Он возвращается к жизни авантюриста – на этот раз вновь в роли фехтовальщика, в которой всегда блистал. Однако его годы в качестве зачарователя не прошли даром. Опыт, знания и множество уникальных заклинаний, созданных им в группе Героя, закалили его, превратив в воина, не имеющего равных. Теперь, обладая необычным набором умений, Орн готов идти собственным путем – и доказать всему миру свою истинную силу.

С 5 января:

«Высокий сезон» (боевик, реж. Стас Иванов)

в подписке Иви+Start

В жизни Миши все уже давно предсказуемо и понятно, включая Аню, с которой он наслаждается размеренным отпуском на солнечном побережье Вьетнама. Но в один момент прошлое девушки накрывает пару как разрушительный прилив. После случайной встречи с бывшим, Сашей Сахаром, Аня исчезает. Столкнувшись с безразличием местной полиции, Миша решает взять поиски в свои руки, не представляя, что его затянет в стремительный круговорот перестрелок, погонь и шальных денег.

С 6 января:

Полуночный мотив сердца (аниме, реж. Масаюки Такахаси)

Арису Ямабуки, наследнику корпорации, для совершенства не хватает «одного процента» вдохновения, который он когда-то нашел в голосе таинственной радиоведущей Apollo. После внезапного прекращения шоу он сталкивается с академией «Фурин» – единственным место, связанным с исчезнувшей передачей. Там он встречает четырех девушек, мечтающих о карьере, связанным с радио. Он с ужасом обнаруживает, что каждая из них по-своему напоминает ему ту самую Apollo. Чтобы раскрыть тайну, он предлагает им сделку: его ресурсы и связи в обмен на возможность наблюдать за ними. Теперь его поиск идеального голоса превращается в сложную игру, где вдохновение прошлого тесно переплетается с живыми мечтами настоящего.

С 8 января:

АГЕНТ ВРЕМЕНИ: ГЛАВА ИНДУ. ФИЛЬМ (анимационный, реж. Ли Хаолин)

Чтобы спасти друга, Лу Гуан решает переписать прошлое. Попытки приводят его в город Бридон, где жители кажутся дружелюбными, но у каждого есть скрытый мотив. Постепенно Лу Гуан понимает, что судьба поймала его в ловушку, и единственный способ вырваться – это раскрыть все тайны.

«Универ. Молодые», 1-й сезон (комедия, реж. Михаил Шулаев, Богдан Шевченко)

в мультиподписке «Яндекс Плюс» на «Иви»

Пятерка первокурсников заселяется в легендарный 510-й блок общежития МВГУ. Там их встретят Павел Владимирович Зуев, решивший вернуться в вуз, чтобы снова сделать его лучшим в стране; новый комендант общежития Тамара Михайловна – сестра Зои Михайловны; ее непутевый помощничек Кисель; «пельменный король» Кузя, который стал главным спонсором МВГУ, и Вика Бобр, с головой ушедшая в преподавание после расставания с Антоном Мартыновым. Ребят ждут все те же проблемы: учеба, отношения и поиск себя. При этом важно не забывать, что студенчество – это лучшие годы жизни, и постараться «научиться не париться по пустякам».

С 10 января:

«Герой-мерзавец» (аниме)

В альтернативном XXI веке богатые мафиози могут превратиться в «королей демонов». Яширо, которому нужны только деньги на пиццу и игры, соглашается обучать троих молодых героев, не осознавая всей опасности этой работы.

С 11 января:

«Прекрасная вечерняя луна» (аниме, реж. Юсукэ Маруяма)

К середине XXI века преступный мир Токио находится под властью так называемых «королей демонов» – криминальных авторитетов, перенесших особую операцию, дарующую им ужасающие сверхспособности. Одолеть их могут только герои, охотники за головами, которые усиливают свои способности с помощью медикаментов. Один из таких героев – Яширо по прозвищу Жнец. В свободное время он живет обычной жизнью: заказывает пиццу, отдыхает и балуется азартными играми. Так продолжается до тех пор, пока в его жизнь не вторгается школьница Джугамин, которое предлагает ему неплохую сумму за то, что он станет ее наставником. Неохотно взяв ее под свое крыло, Яширо вскоре оказывается втянутым в водоворот смертельных стычек и непримиримых конфликтов.

Также в январе:

АВИАТОР (фантастическая драма, реж. Егор Кончаловский)

2026 год. Мир на грани научного прорыва. В секретной лаборатории приходит в сознание человек, чье тело заморозили почти сто лет назад советские ученые. Его зовут Иннокентий Платонов, и он ничего не помнит о своем прошлом. Пытаясь найти место в новой реальности, он по крупицам восстанавливает историю своей жизни и эксперимента вековой давности, который может подарить человечеству бессмертие. И в этом ему сможет помочь только любовь, оставшаяся вне времени. Но чем дальше заходит исследование, чем ближе заветный результат, тем чаще причастные к нему задаются вопросом, не слишком ли высока его цена.

ТРЕЗВОЕ СЕЛО (документальный, реж. Юлия Серьгина)

Жители башкирской глубинки пытаются бросить пить, чтобы выиграть в конкурсе пять миллионов рублей для благоустройства родной деревни.

Фото: кадр из фильма ДВА МИРА, ОДНО ЖЕЛАНИЕ