Онлайн-кинотеатр «Иви» рассказал о новинках октября

Cвежие азиатские проекты и турецкие сериалы

В числе новинок, которые уже появились в онлайн-кинотеатре «Иви» в октябре – криминальная драма БЕЗ ПРАВИЛ с Шайа ЛаБафом, криминальная комедия ГЕЛЯ и драма СЕМЬ ДНЕЙ ПЕТРА СЕМЕНЫЧА.

Кроме того, зрителей стриминга ждут свежие азиатские проекты – дорамы и аниме, турецкие сериалы – классические и вертикальные, а также многое другое.

Уже на сервисе:

ГЕЛЯ (криминальная комедия, реж. Стас Иванов)

Саня — дальнобойщик, который совмещает основную работу с угоном машин. Они с женой Аней со дня на день ждут рождения ребенка. Внезапно Сане поступает срочный заказ: угон «Гелендвагена» (или просто «Гели»). И ради безбедного будущего своей семьи он соглашается, пообещав жене успеть к родам. Но все идет не по плану, и дело оборачивается конфликтом с преступной группировкой угонщиков премиальных авто. Теперь перед Саней стоит задача повышенной сложности: не только разобраться с преступниками, но и не опоздать в роддом.

БЕЗ ПРАВИЛ (боевик, реж. Бьорн Франклин, Джонни Маркетта)

Сэл по прозвищу Бык, неудачливый профессиональный боксер без карьерных перспектив, внезапно встречает старого друга Винса с криминальным прошлым, который втягивает его в мир подпольных боев с огромными гонорарами. Перспектива легких денег очень быстро оборачивается тяжелыми последствиями и ставит Сэла перед сложным жизненным выбором.

СЕМЬ ДНЕЙ ПЕТРА СЕМЕНЫЧА (драмеди, реж. Тигран Кеосаян)

70-летний Петр Семёныч всю свою жизнь прожил на Черноморском побережье. Он давно одинок: жена умерла, а дочь много лет назад уехала жить в Турцию и не выходит на связь. В начале фильма герою ставят диагноз — саркома легкого. Петр Семёныч принимает болезнь как факт — начинает свыкаться с новой реальностью и подводить итоги. Однако есть надежда, что диагноз неточный. Внести ясность может «светило» из Москвы, который через неделю даст ответ. За эти семь дней Петр Семёныч по-другому взглянет на свою жизнь: вспомнит самые лучшие и худшие, по его мнению, события, попробует отыскать новый смысл существования, найдет в себе силы изменить свою жизнь и обретет надежду.

«Любопытная Варвара», 2-й сезон (детектив, реж. Юрий Коробейников)

Юная сыщица Варвара Смородина вместе со своим напарником по расследованиям Васей, сестрой — гламурной красоткой Зоей, бабушкой — бывшим экспертом-криминалистом и дедушкой — следователем в отставке на весенние каникулы приезжает в Пятигорск. Здесь Зое предстоит попробовать свои силы в кино, а Варвару ждет множество необычайных и загадочных дел, которые может раскрыть только она. Зловещая «Собака Баскервилей» преследует известного писателя. Вандалы яркими красками расписывают популярные памятники. Необычное преступление случается на съемках картины «Герой нашего времени». Любопытная Варвара снова в деле! И не она одна: теперь у Варвары появилась конкурентка за победу в федеральном конкурсе «Юный сыщик» — такая же любопытная Ангелина Абрикосова…

«Агент времени», 2-й сезон (анимационный, реж. Ли Хаолин)

В одном из уголков процветающей столицы все еще работает маленькое фотоателье под названием «Время». Пусть там немноголюдно, но им управляют два парня с необычными способностями — Чэн Сяоши и Лу Гуан. По просьбе одного из клиентов ребята при помощи суперспособностей попадают внутрь фотографии, и дело принимает совершенно неожиданный оборот.

«Герой четвертой стены» (анимационный, реж. Чэнь Кайхан)

Король демонов Кродин вместе с четырьмя повелителями ведет свою армию на север Центрального континента, атакуя королевство Картлан. Когда ситуация кажется безнадежной, отважный герой Чжидэ Дофин врывается в замок демонов, уничтожает главных врагов и убивает Кродина. Казалось бы, война окончена, но на Дофина сыпятся новые испытания, и он обнаруживает тайны, скрытые самим королевством.

«Белое оливковое дерево» (мелодрама, реж. Хуан Чунь, Тао Хай, Цзюнь Си Ван)

Журналистка Сун Чжань оказывается в опасности, выполняя задание в одной из стран Востока. Ее спасает инженер-взрывотехник Ли Цзань, который был там в составе добровольческой миссии. Несмотря на то, что их первая встреча оказалась короткой, через некоторое время они снова встречаются в Восточной стране и влюбляются друг в друга. Но неожиданный взрыв обрывает их отношения. Сун Чжань и Ли Цзань с тяжелыми ранениями возвращаются в Китай и теряют контакт друг с другом. Ли Цзань винит себя за смерть друга, который пожертвовал собой во время взрыва, а Сун Чжань оказывается в центре скандала из-за фотографии, которую она тогда сделала. Оба превозмогают двойную боль как от физических, так и эмоциональных ран. Благодаря случаю они снова встречаются и постепенно заново выстраивают свою жизнь.

С 6 октября:

«Ронин», 2-й сезон (криминальный, реж. Игорь Драка)

Иван Доронин с сыновьями Мишей и Сашкой уже несколько месяцев живет в Санкт-Петербурге. Дети очарованы Северной столицей, но со временем начинают скучать по дому в Медвежьем. К тому же, там героя ждет его возлюбленная Алена, с которой они постоянно на связи. Отслужив положенный срок в СОБРе, мужчина решает вместе с детьми вернуться в Медвежье. По приезде в родные края Доронин продолжает работать почтальоном и помогать местному участковому капитану Валерию Самсонову, поскольку в Медвежьем снова становится неспокойно. А вскоре и сам Доронин оказывается втянут в опасные криминальные разборки.

С 9 октября:

«Яркий период расцвета» (мелодрама, реж. Гохуэй Мин, Говэй Ци)

Принц Цзян Сюй, вернувшись со службы, решает заняться искоренением коррупции в армии. Ради своего расследования он заключает брак с дочерью известного военного. Принц Цзян Сюй возвращается со службы на границе, где провел 8 лет. Дома он хочет заняться серьезным расследованием случаев воровства внутри армии. Однако у этого дела оказывается намного больше подводных камней и запутанных тайн, чем предполагал честный юноша. Вскоре Цзян Сюй знакомится с красавицей Мин Тань, происходящей из известного военного клана. Герой решает жениться на ней, чтобы больше узнать о связях и интригах внутри военной элиты. Поначалу молодоженам непросто найти общий язык, но постепенно они становятся настоящей командой в благородном деле Цзян Сюя.

С 11 октября:

«С тем же взглядом» (мелодрама, реж. Альба Хиль, Майте Понсанелли, Педро Пабло Ибарра)

После 25 лет брака Элоиза узнает, что у ее мужа роман с молодой любовницей, и принимает непростое решение о немедленном разводе. Обретенное одиночество ведет ее к самопознанию и поиску новой любви.

С 12 октября:

«Розы и грехи» (мелодрама, реж. Дениз Джан Челик)

Сериал повествует о встрече двух противоположных судеб: бизнесмена Серхата, тяжело переживающего предательство жены, и жизнерадостной цветочницы Зейнеп, чей неугасающая оптимизм, несмотря на невзгоды, дарит надежду окружающим. Успешный и богатый Серхат не сможет устоять перед честной и искренней девушкой из бедного квартала.

С 15 октября:

«Земмельвейс» (исторический, реж. Лайош Кольтаи)

Вена, 1847 год. Врач Игнац Земмельвейс сталкивается с загадочной эпидемией детородной лихорадки, уносящей жизни многих пациентов в больнице. Ежедневно проводя роды и выполняя вскрытия, он настойчиво ищет причину этого смертельного недуга. Но его попытки разобраться в тайне сталкиваются с сопротивлением со стороны консервативной медицинской общественности, и он вынужден бороться не только с болезнью, но и с системой, которая препятствует его усилиям спасти жизни своих пациентов.

Также в октябре:

«Леди со странным вкусом и безумный герцог» (аниме, реж. Муцуми Такэда)

Как и подобает настоящей благородной даме, у Мельфьеры Маршалрейд весьма изысканные предпочтения — она любит есть чудовищ! Несмотря на предрассудки, мясо чудовищ можно использовать для приготовления изысканных блюд, и Мельфьера полна решимости изменить мнение своего королевства на счет таких диковинных блюд. К сожалению, Мельфьере никак не удавалось найти идеального спутника жизни... до тех пор, пока она не встретила бесстрашного безумного герцога из Гэлбрейта.

«Семейное счастье» (мелодрама, реж. Альпер Ака, Селчук Айдемир)

Что будет, если три семьи, связанные лишь дальним родством, но кардиальное отличающиеся образом жизни и взглядами, окажутся под одной крышей? Именно перед таким испытанием оказались наследники пожилой Саадет ханым, последней владелицы старинного особняка. После ее смерти, благодаря расследованию адвоката Фикри, были найдены дальние родственники, прибывшие в дом на оглашение завещания. Ветреный Мурат мечтает наконец-то расплатиться с карточным долгом. Ювелир Эмин хочет восстановить доброе имя после коварного разграбления его лавки. Богатый бизнесмен Харун остался ни с чем, когда его правая рука Нури сбежал со всеми деньгами. Однако раздел имущества идет не по ожидаемому плану, и все герои вместе со своими близкими вынуждены задержаться в доме, что приводит к череде курьезных историй и неожиданных приключений.

Также на платформе появились мини-драмы – короткие вертикальные сериалы, уже заслужившие любовь российского зрителя.

«Кусай локти, муж!»

Сила вынуждена выйти замуж за своего друга детства Фирата. Для Фирата этот брак — всего лишь необходимость, но сердце Силы разрывается на части. Несмотря на то, что она сильная, умная и успешная женщина, она всегда держалась в тени из-за ран прошлого. Однажды Сила понимает, что Фират обманул ее в первую брачную ночь, и уходит из его жизни. Спустя несколько месяцев девушка возвращается совершенно другим человеком. Теперь она — женщина, ослепляющая всех, уверенная в себе и заново открывшая себя.

С 8 октября:

«Любовница и жена против мужа»

Пять лет назад Хандан и Дженк поженились по расчету. Пока Хандан чувствовала себя пленницей в этом браке, Дженк подпитывал свое эго развлечениями с множественными любовницами. Но все изменится в один день… В этой истории переплетутся гордость, амбиции и любовь, и каждому герою предстоит пройти непростое испытание. Победителем станет не тот, кто сильнее, а тот, кто в силах защитить и отстоять свои чувства.

С 19 октября:

«Наша игра — любовь»

Главная героиня много лет влюблена в одного парня. Он — самый популярный красавчик в старшей школе, краш детства и соседский мальчишка. Вспыхнут ли чувства с новой силой, когда девушка обнаружит, что теперь он еще и сосед по комнате в колледже?

С 21 октября:

«Служанка для моего заклятого врага»

Активистка и президент класса одной из самых престижных школ для богачей Эмма хранит в секрете то, что она, на самом деле, из бедной неблагополучной семьи. Чтобы платить за медицинские счета тяжелобольного отца, девушка вынуждена работать служанкой своего врага — богача Лукаса Беннета.

Фото: кадр из фильма БЕЗ ПРАВИЛ