Объем рынка российских онлайн-кинотеатров вырос на 40% за первые шесть месяцев 2025 года

Лидерство в первом полугодии сохранил за собой «Кинопоиск»

Аналитическое агентство «ТМТ Консалтинг» провело очередное исследование рынка онлайн-кинотеатров в России. Его данные приводят «Ведомости».

Общий объем рынка за первое полугодие 2025 года составил 78,2 млрд руб (+40% год к году). Уточняется, что в оценке выручки видеосервисов учитывались их доходы от подписки (94% рынка в январе-июне), рекламы (5%) и покупки или аренды отдельных фильмов и сериалов (1%). К факторам роста рынка эксперты отнесли более успешные стратегии развития платформ, расширение набора развлекательных сервисов в экосистемных подписках, а также удовлетворение видеосервисами спроса аудитории на детский контент после замедления YouTube.

Лидерство на рынке видеосервисов в первом полугодии сохранил за собой «Кинопоиск». Его выручка, по оценке «ТМТ консалтинга», увеличилась на 45%, что позволило онлайн-кинотеатру занять 32% рынка. Второе место занял Okko – его выручка увеличилась в два раза. В результате онлайн-кинотеатр занял 17% рынка (13,3 млрд рублей). Подчеркивается, что в последний раз Okko попадал в тройку лидеров рынка в первом полугодии 2022 года – тогда он оказался на третьем месте с долей в 14%.

Бронза досталась «Иви» с долей в 16%. Выручка видеосервиса выросла чуть ниже рынка – на 38%. На четвертом месте оказался видеосервис Wink с рыночной долей в 13%, на пятом – Start (6%), а на шестом – KION (5%).

Если в Okko подтвердили, что выручка видеосервиса в первом полугодии 2025 года действительно увеличилась в два раза, то в Wink не согласились с подходом аналитиков «ТМТ консалтинга» и отметили, что в исследовании учтена только часть доходов. В «Иви» от комментариев отказались.

Фото: Freepik