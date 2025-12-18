Предварительная касса четверга: «Елки 12» вырвались в лидеры

Проект заработал около 22 млн рублей в первый день проката

Согласно предварительным данным, в лидеры четверга вырвался праздничный альманах ЕЛКИ 12 (NMG). Новинка записала на свой счет порядка 22 млн рублей, что по итогу уикенда должно будет дать 150-170 млн рублей. По данным ЕАИС, за четверг на фильм было продано в районе 46 тысяч билетов.



Семейная картина СНЕГОВИК (NKI) начала свой прокат с шестой строчки чарта и результата в 2 млн рублей. Благодаря высокому семейному множителю, за четыре дня проката новинка может заработать 30-35 млн рублей. Посещаемость картины составила чуть больше 6 тысяч зрителей.



Также в десятку лучших попали зарубежные релизы ВЕЧНОСТЬ (VLG) и ПОЙМАТЬ МОНСТРА (AK), оба заработавшие около 1,7 млн рублей. К концу недели они могут рассчитывать на кассу в районе 12-15 млн рублей.



Фото: кадр со съемок фильма ЕЛКИ 12