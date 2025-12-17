top banner

НТВ рассказал о премьерах 2026 года

Автор: БК

17 декабря 2025

«Айда!», «Псы и волки», а также новые сезоны «Невского» и «Первого отдела»

Телеканал НТВ рассказал о новых проектах, которые появятся в эфире в следующем году.

В числе премьер 2026-го – новые сезоны франшиз «Первый отдел», «Невский, «Шеф», а также криминальная драма «Айда!», комедийный детектив «Псы и волки», остросюжетные детективы «Новая земля», «Число зверя» и многое другое.

«Первый отдел», 5-й сезон
Герой Ивана Колесникова Юрий Брагин, чье место в Следственном комитете уже занято, становится обычным следователем в одном из районов Петербурга, а его друг Михаил Шибанов – герой Сергея Жаркова – продолжает службу в ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. На новом месте службы Брагин узнает, что коллега, который занимал эту должность до него, не уволился, а бесследно исчез: он понимает, что исчезновение следователя как-то связано с одним из дел, которое он сейчас ведет. Вот только как?

«Невский», 8-й сезон
Сотрудники ФСБ близки к завершению расследования дела Архитектора. Несмотря на то, что все участники преступной группировки установлены, следователи уверены, что в деле остались вопросы, ответить на которые могут только герой Антона Васильева – погибший Павел Семенов – и его жена Татьяна, роль которой исполняет Виктория Маслова, но она скрывается от следствия. ФСБ начинает розыск Беловой, еще не представляя, какие тайны хранит в себе «наследство Архитектора» и какую цену многим придется за него заплатить…

«Дельфин», 3-й сезон
После провала расследования о связях погибшего генерала Крымова в Москве и освобождения бизнесмена Лазарева в Петербурге, Андрей Кораблев – герой Сергея Жаркова – решает во что бы то ни стало выяснить, кто скрывается под таинственным именем Chief. В это время в Южноморске исчезает известная журналистка и автор громких расследований о преступном мире. Выясняется, что последняя работа девушки была связана с отдаленной частью региона – Дельфиньим мысом, где расположен одноименный санаторий. Бороться с криминальным гением, тайно управляющим всем побережьем, герою вновь будут помогать его верные друзья – Середа, Акимов, Бережная, Бухтовой и, конечно, дельфин Василиса.

«Черное солнце», 2-й сезон
Игорь Жук в исполнении Юрия Чурсина возвращается на работу в Следственный комитет, где его первым делом становится загадочный труп мужчины, выловленный рыбаками в Финском заливе. В это же время, неожиданно для всех, герой Максима Стоянова Евгений Чагин признается в совершении другого убийства. Жук не верит, что напарник способен на преступление и просит отдать ему его дело. Он непременно должен выяснить, что на самом деле произошло с Чагиным, и понять, кто же стоит за этими убийствами. Но только работая сообща, героям удастся найти и наказать преступников.

«Шеф», 8-й сезон
На этот раз генерал-майор Виктор Расторгуев, роль которого бессменно играет Андрей Чубченко, узнает шокирующие подробности о смерти своих жены и дочери, погибших в результате якобы несчастного случая. Оказывается, что они были ликвидированы из-за преступной игры, которая ведется и по сей день. Ставки как никогда высоки: на кону – город Лапинск и новый международных аэропорт. Расторгуев решает разобраться в криминальной загадке, однако его не покидает ощущение, что эта игра – лишь верхушка некой злодейской комбинации.

«Высшая мера», 2-й сезон
Егор Таболин в исполнении Александра Бухарова отправляется в отпуск в Минск, где случайно оказывается на месте преступления. Убит учитель, коллекционер старинных икон, которые он все уже подарил музею. Есть версия, что может быть украдена одна ценная икона. Тем временем в Ярославле похожим образом убивают местного ювелира. Таболин пытается объединить оба дела в одно, и вскоре ему открывается ужасающая правда: два преступления – лишь верхушка айсберга. В этих краях уже давно совершаются злодеяния, схожие по способу исполнения, и все они связаны с похищением антикварных предметов искусства. Таболину предстоит распутать этот клубок…

«Майор и Меймун», 2-й сезон
Капитан полиции Майоров – Егор Долгополов – и его необычный сообразительный напарник – обезьянка Меймун – продолжат расследовать запутанные дела в Туапсе. Однако их размеренная жизнь меняется с приходом нового начальства: на должность назначают подполковника Полину Дмитрук в исполнении Юлии Кудояр. Дмитрук – жесткий руководитель, она хочет навести свои порядки в отделе. Ее категорически не устраивает, что в полиции работает обезьяна. Майоров и Меймун оказываются под угрозой увольнения: им придется доказать, что они компетентные сотрудники и умеют раскрывать самые сложные дела.

«Пять минут тишины. Леса и реки»
Любимая зрителями группа спасателей переезжает из теплого Сочи в холодный Светлогорск, где происходили события первого сезона. Команду во главе с героями Игоря Лифанова и Романа Курцына – Гиреевым и Греком – ждет множество сложных спасательных операций, одной из которых станет вызволение из пожара детдомовского мальчика Димки. Он рассказывает историю о том, что видел в лесу неких «леших», убивших его отца. Выясняется, что папа мальчика действительно пропал год назад, но полиция решила, что он утонул в болоте, а Димка все выдумал из-за шока. Юлия Аверина верит ребенку и берется за поиск убийц. Александр Грек много времени проводит с мальчиком и сильно привязывается к нему.

«Айда!»
Сюжет криминальной драмы телеканала НТВ и онлайн-кинотеатра Start, созданной при поддержке АНО «ИРИ» и Республики Татарстан, основан на реальных событиях, происходивших в СССР в конце 70-х. По сюжету подросток из привилегированной семьи Гриша переезжает из Волгограда в Казань и оказывается в эпицентре войны уличных банд. Он чужой, но, чтобы выжить, вынужден учиться жестоким правилам. Неожиданным наставником для него становится герой Даниила Воробьева – идеолог банды «Тяп-Ляп» Захаревич – образованный и амбициозный манипулятор, создавший систему втягивания подростков в организованную преступность. Единственный, кто осознает надвигающуюся угрозу – начальник уголовного розыска Никонов, роль которого исполнил Владимир Вдовиченков. Ему потребуется время, чтобы понять, что это не просто криминальный всплеск, за которыми стоят нерядовые фигуры, а начало масштабных процессов, способных разрушить страну. 

«Псы и волки»
В комедийном детективе Сергей Жарков перевоплотился в Алексея Шувалова по кличке Магабан – дерзкого и харизматичного бандита из 90-х, слишком человечного для криминала. А Максим Стоянов исполнил роль Игоря Рубцова по прозвищу Брюс – одного из самых известных и скандальных оперов в прошлом. Первый устраивается работать банщиком, а второй трудится там же охранником. Они сразу чувствуют неприязнь друг к другу, но все меняется после гибели двух влиятельных гостей бани – начальника полиции Пугалова и криминального авторитета Бетховена. Подозрение падает на Шувалова и Рубцова, и им приходится объединиться, чтобы выяснить, кто их подставил. Пытаясь доказать свою невиновность, они с каждой минутой погружаются в среду, родную для одного и чуждую для другого, постепенно проникаясь друг к другу взаимным уважением.

«Новая земля»
Первый проект телеканала НТВ, действие сюжета которого развернется на территории нового субъекта Российской Федерации. Александр Константинов сыграл оперативника в отставке Тимофея Забелина, который возвращается на юг Запорожской области – в Бердянск. Он осознает, что попал в совершенно другой мир, где все отличается от привычных условий: здесь практически нет уличных камер наблюдения, а проверка своей машины на наличие взрывных устройств – ежедневная необходимость. Задержание обычного хулигана тут запросто может обернуться перестрелкой с применением тяжелого оружия, а выезд на место преступления – засадой вражеских диверсантов.

«Огонь»
Во время тушения пожара при запутанных обстоятельствах серьезно пострадал один из пожарных командира части Егора Еременко (Евгений Миллер). Для негласного расследования в часть под видом стажера приходит лейтенант Виктор Журавлев, роль которого исполнил Иван Лаврухин. Шефство над молодым спасателем берет герой Никиты Панфилова – второй командир части Максим Князев. Для всех них самое главное – спасение человеческих жизней. Один, на первый взгляд, обычный пожар подтолкнет Егора и Макса к выводу, что это был не несчастный случай, а умышленный и очень умно продуманный поджег. Именно он повлечет за собой череду пожаров, и все они, как выяснится позже, – это дело рук одного поджигателя. Кто он – сумасшедший маньяк или циничный профессионал, преследующий очень практичные цели?

«Законник»
Жизнь героя Романа Маякина – Кирилла – стремительно катится под откос: последние несколько лет он живет «на автопилоте», каждый день оплакивая свое счастливое прошлое. Неожиданно он получает предложение, от которого не в силах отказаться. Криминальный авторитет в исполнении Александра Устюгова нанимает его найти и остановить киллера, который хочет его убить. Для Кирилла это будет не просто работа, а долгожданная месть – три года назад по вине этого человека погибла его дочь. Вот только киллер не убивает сам – за него всю работу делает смертоносный вирус. Он уже в крови жертвы, и никто не знает, как его остановить. Никто, кроме него – бывшего законника, волею судьбы оказавшегося на службе у мафии.

«Число зверя»
90-е годы. Следователь Смоленской прокуратуры Алексей Кирсанов – герой Дмитрия Паламарчука – получает от местной ОПГ «черную метку», и на него начинается охота. Коллега и друг Игорь Сазонов предлагает Кирсанову уехать вместе с ним, подальше от бандитских разборок. Вскоре в деревне Клины неизвестный расстреливает целую семью, в живых остается только 8-летний мальчик. Кирсанов берется за расследование этого дела. Выясняется, что в соседнем поселке неизвестный также расстрелял семью. На телах жертв преступник оставляет кровавые цифры – число зверя. Кирсанов выясняет, что десять лет назад здесь же были совершены еще три подобных преступления. Он намерен создать следственно-оперативную группу и заново открыть старые дела, в том числе те, по которым уже есть осужденные. Но Сазонов медлит – он не хочет начинать службу на новом месте с заявления о маньяке.

Фото: кадр из сериала «Айда!»

