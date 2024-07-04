«Россия-1» стал лидером по доле среди телеканалов во всех населенных пунктах страны у аудитории 4+
Автор: БК
4 июля 2024
Его доля аудитории составила 14%
Согласно исследованию Mediascope, которое учитывает телесмотрение во всех городах, а также селах и малых населенных пунктах России среди зрителей старше четырех лет, первое место по итогам первой половины 2024 года досталось телеканалу «Россия-1». Его доля аудитории составила 14%.
Второе место занял НТВ с долей 9,6%. Бронза ушла «Пятому каналу» с показателем 7,7%. Со второго на четвертое место опустился «Первый канал» (7,3%), а на пятом оказался РЕН ТВ (6,8%).
Стоит отметить, что данные, которые учитывают все города, села и малые населенные пункты, компания публикует впервые – ранее они использовались только для определения стоимости рекламы.
Самое читаемое
Кинообразование: как его получить и что делать потомПодробнее
«Пилот-2024»: чистое любопытствоПодробнее
Предварительная касса уикенда: пиратский релиз «Головоломки 2» вновь оказался первымПодробнее
Новинки июля в онлайн-кинотеатре AmediatekaПодробнее
Обзор изменений графика релизов на неделе 24–30 июня 2024 годаПодробнее
«Иви» займется экранизацией романа «Последний день лета» Андрея ПодшибякинаПодробнее
Предварительная касса четверга: лучшей премьерой стала комедия «Бывший в помощь»Подробнее
Онлайн-кинотеатр Wink рассказал о новинках июляПодробнее
Онлайн-кинотеатр KION рассказал о новинках июляПодробнее
Касса России: прокат вновь возглавили пиратские релизыПодробнее
Касса России: пиратские релизы вновь заняли лидирующие позицииПодробнее
Стали известны победители премии «Ника» за 2022 и 2023 годыПодробнее
Производственный бюджет нового «Капитана Америки» перевалил за 350 млн долларовПодробнее
Cirque du Soleil займется производством кино и сериаловПодробнее
«Королевство» Татьяны Рахмановой получило две награды на кинофестивале в ГрецииПодробнее
«Российская креативная неделя» посвятит целый день киноиндустрииПодробнее
Сигурни Уивер получит почетную награду Венецианского кинофестиваляПодробнее
Студия Magic Factory приступила к работе над мультфильмом «Дюймовочка»Подробнее
«Кинопоиск» раскрыл цифры просмотров аниме-проектов на сервисеПодробнее
Предпродажи уикенда: «Самая большая луна» вырвалась вперед среди премьерПодробнее
Новости по теме
ТНТ показал лучшую долю среди всех каналов в первой половине 2024 годаПодробнее
Amazon Prime готовится включить в свой каталог российский сериал «Елизавета»Подробнее
Новым президентом кинофестиваля «Дух огня» стал Эмир КустурицаПодробнее
Дилогия «Лед» получит продолжениеПодробнее
Кинофестиваль «Одна шестая» подвел итогиПодробнее