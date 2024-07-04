«Россия-1» стал лидером по доле среди телеканалов во всех населенных пунктах страны у аудитории 4+

Его доля аудитории составила 14%

Согласно исследованию Mediascope, которое учитывает телесмотрение во всех городах, а также селах и малых населенных пунктах России среди зрителей старше четырех лет, первое место по итогам первой половины 2024 года досталось телеканалу «Россия-1». Его доля аудитории составила 14%.

Второе место занял НТВ с долей 9,6%. Бронза ушла «Пятому каналу» с показателем 7,7%. Со второго на четвертое место опустился «Первый канал» (7,3%), а на пятом оказался РЕН ТВ (6,8%).

Стоит отметить, что данные, которые учитывают все города, села и малые населенные пункты, компания публикует впервые – ранее они использовались только для определения стоимости рекламы.