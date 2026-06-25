ВГТРК впервые с 2022 года раскрыл финансовые показатели холдинга

Выручка достигла 36,5 млрд рублей

Холдинг ВГТРК впервые с 2022 года раскрыл финансовые результаты своей деятельности. Об этом сообщает «Коммерсант».

Согласно отчету компании, выручка холдинга по итогам 2025 года выросла на 11,3% и достигла 36,5 млрд рублей против 32,8 млрд рублей годом ранее. При этом чистый убыток увеличился более чем в два раза – с 147,2 млн до 335,2 млн рублей. Объем долговых обязательств практически не изменился и составил около 4 млрд рублей, тогда как стоимость чистых активов выросла до 52,8 млрд рублей.

Несмотря на убыток, холдинг улучшил ключевые показатели аудитории. Доля телесмотрения каналов ВГТРК по итогам 2025 года достигла 18,7%, превысив плановое значение в 16,7%. В компании связывают рост с программной политикой холдинга, повышенным интересом аудитории к общественно-политическому контенту, а также востребованностью телеканалов «Россия 1», «Россия 24» и «Россия Культура».

Среднее время просмотра контента на одного пользователя платформы «Смотрим» составило 26,9 часа в месяц, что на 53,6% выше запланированного уровня. Среди наиболее востребованных проектов сервиса в компании называют сериалы «Тайны следствия», «Склифосовский», «Бригада», а также программу «Малахов» и новостной контент.