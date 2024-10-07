Онлайн-сервисы ВГТРК подверглись атаке хакеров

В их числе оказался онлайн-кинотеатр «Смотрим»

Онлайн-сервисы ВГТРК подверглись хакерской атаке, в результате которой часть пользователей столкнулась с проблемой вещания радио- и телепрограмм холдинга – в частности, платформы «Смотрим».

Пресс-служба компании подтвердила ТАСС, что атака действительно имела место быть:

«В ночь на 7 октября онлайн-сервисы ВГТРК подверглись беспрецедентной хакерской атаке, однако существенный урон работе медиахолдинга нанесен не был. Несмотря на попытки прервать вещание федеральных телеканалов и радиостанций холдинга, все работает в штатном режиме, существенной угрозы нет. Специалисты холдинга ведут работу над устранением последствий этого вредоносного вмешательства», – заявили там.

Стоит отметить, что на момент публикации работа онлайн-кинотеатра «Смотрим» пока так и не была возобновлена – вместо главной страницы стриминга пользователем доступна заглушка.