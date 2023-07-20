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Amazon Prime готовится включить в свой каталог российский сериал «Елизавета»

Автор: БК

20 июля 2023

Холдинг ВГТРК сохраняет партнерские отношения с телеканалами в Европе и США

После начала СВО российский медиахолдинг ВГТРК продолжил развивать сотрудничество с регионами Азии, Ближнего Востока и Латинской Америки. В то же время проекты холдиннга продолжали транслироваться в Польше, Германии, Австрии, Франции, Великобритании, США, Канаде, Австралии и Новой Зеландии. Это следует из доклада о деятельности ФГУП «Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания» (ВГТРК) по итогам 2022 года, с которым ознакомился «Коммерсант». Доклад опубликован в конце июня на сайте Минцифры.

В частности, государственное телевидение Польши (TVP) приобрело права на проект «На краю», MTVA (Венгрия) — на телесериалы «Елизавета», «Тихий Дон», «Зулейха открывает глаза», американская Olympusat — на пакет сериалов из каталога премиального контента («Екатерина. Самозванцы», «Годунов», «Ненастье», «На краю», «Оптимисты» и др.). В США главным партнером холдинга выступает Amazon Prime, который готовится включить в свой каталог телесериал «Елизавета».

В докладе отмечается, что ряд крупных сделок все же были заморожены: поставка телесериала «Оптимисты. Карибский кризис» для BBC Alba (Шотландия) и SBS on Demand (Австралия), сериала «Елизавета» и художественного фильма «Земля Эльзы» для RTVS (Словакия), пакета сериалов, включая «Зулейха открывает глаза», «Достоевский», «Годунов», «Грозный» для Prima TV (Румыния). Китайская CCTV (China Central Television) приостановила сделку по покупке прав на документальный фильм «Россия. Новейшая история». Кроме того, в связи с изъятием из эфира китайских телеканалов и интернет-платформ всех иностранных программ многие показы, включая запланированную премьеру сериала «Екатерина. Самозванцы», перенесены на год.

Опрошенные «Ъ» юристы отмечают, что прямых общих запретов на демонстрацию контента российских медиахолдингов никакие страны не вводили. По меньшей мере, сделки по передаче прав европейским каналам могли быть совершены до введения ограничений. Санкции коснулись в первую очередь вопросов вещания и работы съемочных групп. Под вопросом лишь способы расчета с правообладателем. Как отмечает управляющий партнер юридической компании Enterprise Legal Solutions Юрий Федюкин, может существовать цепочка посредников, которым ВГТРК передает права на контент, а те заключают договоры с местными вещателями. Скорее всего, это компании в Армении, Казахстане, Турции, Арабских Эмиратах. В то же время по оценке аналитика ФГ «Финам» Леонида Делицына, совокупно недополученную выручку от всех перечисленных сериалов, сделки по которым были заморожены, можно оценить в 300 млн рублей.

Как отметила генеральный директор «Экспоконтента» Александра Модестова, общий объем дистрибуции контента из России за рубеж сократился, однако это не значит, что спрос на него упал. По ее словам, введенные ограничения не могут расторгнуть отношения, которые киноиндустрия выстраивала с зарубежными партнерами много лет, тем более российские проекты обычно продаются на длительные сроки, чтобы контент «полежал на полке и был показан позже». Ключевыми регионами продаж всегда были Азия, Латинская Америка, страны МЕNА (ОАЭ, Саудовская Аравия, Катар, Египет, Алжир) и СНГ. Говорить о резком снижении объемов продаж и демпинге по ценам сейчас можно только в европейском регионе.

ВГТРК объединяет каналы «Россия 1», «Россия 24», «Россия-Культура», «Карусель», радиоканалы «Радио России», «Маяк», «Вести ФМ», онлайн-платформу «Смотрим» и сайт «Вести.ру». Выручка ФГУП в 2022 году составила 23,5 млрд руб., при убытке — 1,4 млрд руб. Годом ранее выручка составляла 30 млрд руб. при чистой прибыли 1,5 млрд руб. В декабре 2022 года ЕС ввел санкции против ВГТРК и ряда других медиахолдингов РФ.

Фото: ВГТРК

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