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Предварительная касса уикенда: лучшей новинкой стал хоррор «Городские легенды. Парк кошмаров»

Автор: Илья Кувшинов

21 июля 2025

Первая строчка среди официальных релизов вновь досталась комедии «Плагиатор»

По предварительным данным, лучшим официальным релизом уикенда вновь стала музыкальная комедия ПЛАГИАТОР (AK). Картина с Романом Евдокимовым и Стасей Милославской заработала порядка 32 млн рублей за четыре дня проката.

Лучшей новинкой недели стал хоррор ГОРОДСКИЕ ЛЕГЕНДЫ. ПАРК КОШМАРОВ (EXP). Американский проект освоил около 12 млн рублей, что позволило ему занять пятую строчку чарта.  

Строчкой ниже оказался слэшер ПИЛА Х (KAP), который спустя два года добрался до официального российского кинопроката. Картина с Тобином Беллом записала на свой счет чуть больше 11 млн рублей.

Также в топ-10 лучших релизов уикенда попали еще две премьеры недели – российская комедия НЕЙРОБАТЯ (NMG) и китайский мультфильм ЛЕЯ И ВОЛШЕБНАЯ КАРТА (SMKT) заработали около 9 млн и 6 млн рублей соответственно. 

Фото: кадр из фильма ГОРОДСКИЕ ЛЕГЕНДЫ. ПАРК КОШМАРОВ

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